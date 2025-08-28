Cooling range: la línea de Ikea que sabe cómo conseguir que duermas fresco en verano

IkeaCooling range: la línea de Ikea que sabe cómo conseguir que duermas fresco en verano
Además de sacarle partido a tu casa, los suecos te ayudan a sobrevivir a la ola de calor. Renueva por completo tu cama con los productos de esta línea de Ikea pensada para tu bienestar.
Jueves, 28 de agosto 2025, 08:55
Suponía que, teniendo en cuenta dónde está Suecia, allí no tendrían mucha idea de cómo funciona el verano en el sur de España. Las cosas de ser andaluza y tal.
Sin embargo, mira por dónde resulta que son los mejores para enseñarte a enfriar tu cama sin tirar sólo del aire acondicionado.
La magia de este invento reside en saber hacer una combinación perfecta de materiales para que no tardes tanto en pillar el sueño.
Durante una ola de calor puedes tardar hasta 5 veces más en dormirte, por no decir que esto conlleva a descansar hasta un 30% menos de lo habitual.
No es ninguna tontería echarle un ojo a esta línea de Ikea que, de verdad de la buena, te va a ayudar a que soportes lo que queda de verano muchísimo mejor.
Cooling range: todos sus beneficios
Esta línea de productos de Ikea está pensada específicamente para ayudarte a combatir las altas temperaturas nocturnas. Para que te hagas una idea rápida, te pongo aquí una lista de todos sus beneficios:
• CONFORT TÉRMICO: Estos productos te ayudan a regular tu temperatura corporal para que no te cueste tanto descansar
• MEJOR CALIDAD DE SUEÑO: Un entorno fresco ayuda a conciliar el sueño más rápidamente
• REDUCE TU ESTRÉS Y COMBATE TU ANSIEDAD: Se acabó dar vueltas en la cama y estar de mal humor al despertar
• AHORRA ENERGÍA: Cuanto más fresca esté tu cama, menos tendrás que recurrir al ventilador o al aire acondicionado. Mínima energía, máximo descanso
Los materiales que hacen posible que duermas más fresco en verano
La combinación ganadora para dormir de un tirón en las noche de verano la tiene Ikea y está compuesta por 3 materiales:
• NYLON: Ayuda a disipar el calor y mantiene su forma, proporcionándote un soporte adecuado
• LYOCELL: Es una fibra fabricada con pulpa de madera que destaca por su gran capacidad de absorción de humedad. Si sudas por las noches, este material es tu mejor aliado
• VISCOSA: Es muy suave, cosa que suma a que tu descanso sea más agradable y, encima, no sólo absorbe también la humedad, sino que proporciona una excelente ventilación
Esta fusión de materiales toma forma en todos los productos de la línea Cooling range. Aquí te presentamos una selección de lo más completa para que veas todo lo que puede cambiar de tu cama para mejorar tu descanso y, por supuesto, sin gastar de más.
ALMOHADA ERGONÓMICA KVARNVEN
Con espuma acolchada en un lado, tejido refrescante en otro. Así es esta almohada ergonómica de Ikea que mide 30 x 65 cm y que ahora mismo cuesta 39,99€.
ALMOHADA ERGONÓMICA KLUBBSPORRE
En este modelo es importante destacar que cuenta con un capa de gel refrescante y que, además, se amolda a tu cabeza, cuello y hombros para aliviar la tensión. Su precio es de 39,99€ y tiene unas medidas de 35 x 69 cm.
PROTECTOR DE COLCHÓN KEJSAROLVON
Con él no sólo estarás mejorando tu sueño en verano, sino que simplemente dándole la vuelta podrás estar más calentito también en invierno. Tiene unas medidas de 90 x 200 cm y es muy fácil de ajustar a todo tipo de colchones. Su precio es de 39,99€.
FUNDA DE ALMOHADA KEJSAROLVON
Llévate el juego completo y protege tu descanso con esta funda de almohada versátil que también puedes usar en verano y en invierno. Sus medidas son de 50 x 60 cm y tienen un precio de sólo 8,99€.
PROTECTOR DE COLCHÓN ROSENVIAL
Si quieres ir un paso más allá, te recomiendo que le eches un vistazo a este protector de colchón que, además de estar fabricado con la combinación de materiales estrella de Ikea, cuenta con fibras impregnadas con cera para ayudarte aún más a regular tu temperatura. Tiene un precio de 79,99€.
FUNDA DE ALMOHADA ROSENVIAL
De nuevo, si este protector te ha convencido, te animo a que te hagas también con esta funda de almohada que mide 40 x 75 cm y que cuesta también sólo 8,99€.
EDREDÓN EXTRA FRESCO STJARNSTARR
Rebaja tu temperatura corporal durante las noches y mantente más fresco mientras duermes gracias a la viscosa y al lyocell. Este edredón mide 240 x 220 cm y tiene un precio de 49,99€.
ALMOHADILLA REFRESCANTE REXBEGONIA
Para acabar, aporta un extra de frescor a tu almohada o sábana con esta almohadilla que puedes meter en la nevera una hora antes de irte a la cama. Como si fuera una bolsa de agua caliente, pero al contrario. Este accesorio te va a costar sólo 9,99€.
