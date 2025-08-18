Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ikea

Monta tu oficina: convierte tu espacio de trabajo en un lugar en el que te apetezca estar

Aprende a crear un espacio propio donde estar cómodo con el presupuesto más ajustado. ¿Te gusta el estilo escandinavo? Si aún no lo conoces, ojo a toda la funcionalidad y personalidad que puede darle a tu casa.

María Belén Acosta Jiménez

María Belén Acosta Jiménez

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:34

No pienses en tu oficina como algo ajeno a tu casa o, mejor dicho, como ese rincón en el que no quieres estar. Por desgracia, mucho de aquí no somos millonarios y nos toca pasar muchas horas sentados en nuestro escritorio.

Tampoco te voy a decir nada nuevo, como que lo tengas ordenado, que haya sensación de espacio, que le pongas una plantita… Todas estas cosas ya te las sabrás de memoria, pero ahora voy a enseñarte unas ideas para que dejes de lado el estilo soso de la ofi y te sumes al rollo de Ikea.

No te vas a gastar ningún pastizal para que tu oficina sea de verdad una parte más de tu casa. Por experiencia propia, ya te digo que notarse se nota. Cada pequeño detalle cuenta.

Tablero LAGKAPTEN

Ver en Ikea

La manera más sencilla de montar un escritorio es empezando con este resistente tablero que ya viene con orificios pretaladrado, para que pongas las patas que quieras. Además, está disponible en 5 colores distintos, tiene unas medidas de 120 x 60 cm y está fabricado con estructura de madera, fibra y papel reciclado. Lo encontrarás en Ikea por 23€.

Caballete MITTBACK

Ver en Ikea

Para mi es el compañero perfecto del tablero que te acabo de enseñar. Dos cosas: proporciona una gran estabilidad y es muy fácil de instalar. Encima, cada uno de ellos tiene una balda inferior que podrás usar como espacio de almacenamiento extra. Se puede regular en altura, está disponible en 2 colores y su precio es de 35€.

Libreria con mesa plegable BILLY

Ver en Ikea

¿Estantería o escritorio? La repuestos es: sí. Aquí tienes una de las novedades más esperadas de Ikea. Si ya te gustaba la línea Billy, esta te va a fascinar. Se adapta perfectamente, es muy fácil de plegar y es ideal para los espacios más reducidos. Su precio es de 149€.

Estantería de 4 baldas KALLAX

Ver en Ikea

En una palabra: versátil. Esta es la cualidad que define a esta estantería que puedes usar tanto en vertical como en horizontal, ya sea a nivel de suelo o colgada en la pared. Es muy resistente, yo tengo una en casa, y lo mejor es que cuenta con un montón de accesorios para complementarla. Personalízala al máximo por 44,99€.

Accesorio de 4 baldas KALLAX

Ver en Ikea

Podrás usarlo por ambos lados y te permitirá tener en orden y a la vista, muy importante esto, libros, cuadernos o documentos que necesites tener a mano cada día. Su precio es de 25€ y está disponible en 3 colores.

Minicómoda de pino MOPPE

Ver en Ikea

Personalmente, estos cajones de madera sin tratar son una cucada. Lo suyo es que te animes a sacar tu parte manitas y le des una capa de cera, aceite o pintura a tu gusto para personalizarlo al máximo. Tiene un precio de 29,99€ y podrás colocarlo tanto en tu BILLY, como en tu KALLAX o, si lo prefieres, encima del escritorio.

4 accesorios de Amazon para rematar tu oficina

Para acabar, te dejo unas ideas de complementos para la oficina que puedes encontrar en Amazon a buen precio.

Silla de oficina de Durrafy

Ver en Amazon

Diseño ergonómico con reposacabezas ajustable y que tiene valoraciones muy positivas. Algo que siempre suma un punto a favor para los que sabemos que estaremos mucho tiempo sentados en ella. Su precio es de 135,51€.

Lámpara LED SLATOR

Ver en Amazon

Yo tengo justo esta y, para confirmarte que funciona, te diré que tengo otras dos en casa y que no son pocos los que se han copiado y han querido tenerla también. Ilumina perfectamente, ocupa muy poco espacio y cuesta sólo 24,86€.

Reposapiés Everlasting Comfort

Ver en Amazon

Es un imprescindible si tienes que pasarte horas sin poder moverte y no quieres arriesgarte a tener problemas de espalda o de circulación. Está fabricada con espuma de memoria densa y tiene un precio de 29,99€.

Soporte para móvil UGREEN

Ver en Amazon

Y para acabar, este accesorio te permitirá tener el móvil a mano y estar pendiente de las notificaciones sin dejar de prestarle atención a tu trabajo. Cuesta sólo 7,99€.

¿Has visto por qué poco puedes conseguir un espacio funcional y que te guste? Pues te animo a que pruebes tú mismo. Verás cómo te ayuda a lidiar con ese estrés postvacacional.

