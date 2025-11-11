Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL DIARIO VASCO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen Generada Con IA

Hogar y cocina

Controla tus recetas al detalle con la báscula de cocina GRIFEMA y su precisión profesional

La báscula de cocina GRIFEMA GA2002 es precisa y fácil de usar, y tiene un diseño compacto en acero inoxidable con pantalla LCD azul.

Redacción De Tiendas

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:30

La báscula de cocina GRIFEMA GA2002 ofrece precisión y practicidad en la preparación de alimentos. Con una capacidad máxima de 5 kg y una precisión de 1 gramo, este modelo presenta un diseño compacto en acero inoxidable y una pantalla LCD retroiluminada en azul, exclusiva en Amazon. Esta combinación facilita la lectura de los datos en cualquier condición de luz y aporta un aspecto moderno a la encimera de la cocina.

Entre las características de la báscula de cocina GRIFEMA se encuentran sus múltiples unidades de medida (gramos, kilogramos, libras, onzas, mililitros y leche/ml), la función de tara automática y el apagado automático tras tres minutos de inactividad, lo que contribuye al ahorro de batería. Su superficie de acero inoxidable es fácil de limpiar y resistente al uso diario, aspectos útiles en hogares donde la cocina es una actividad frecuente. Además, la alerta de sobrepeso y la indicación de batería baja ayudan a evitar errores en el pesado de ingredientes.

Gracias a su peso ligero (270 g) y dimensiones reducidas, la báscula de cocina GA2002 GRIFEMA se adapta a cualquier espacio y resulta cómoda de guardar. Es una herramienta fiable para la medición precisa en diversas actividades culinarias, donde cada gramo cuenta para lograr resultados consistentes.

Newsletter

BÁSCULA DE COCINA GRIFEMA GA2002 DE ACERO INOXIDABLE GRIS

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Las mejores sartenes antiadherentes para placas de inducción

Las mejores sartenes antiadherentes para placas de inducción

Es hora de estrenar cubertería: No te pierdas estos juegos de cubiertos para 12 personas

Es hora de estrenar cubertería: No te pierdas estos juegos de cubiertos para 12 personas

Los mejores microondas pequeños para cocinas y espacios pequeños

Los mejores microondas pequeños para cocinas y espacios pequeños

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  4. 4

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  5. 5 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  6. 6 Alex Roca, maratoniano con una discapacidad del 76%, comparte su Behobia- San Sebastián: «Una de las experiencias más bonitas de mi vida»
  7. 7 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»
  8. 8

    Primer servicio de Roberto Olabe al Aston Villa
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10

    Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Controla tus recetas al detalle con la báscula de cocina GRIFEMA y su precisión profesional

Controla tus recetas al detalle con la báscula de cocina GRIFEMA y su precisión profesional