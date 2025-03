Esta linterna táctica de Shadowhawk tiene una potencia de 500.000 lúmenes y está de oferta

Álvaro Martí Martín Lunes, 24 de marzo 2025, 08:19 | Actualizado 08:32h. Compartir

No sé tú, pero a mí las linternas tácticas me fascinan. Hasta hace apenas unos años pensaba que daba igual uno u otro modelo, que sólo necesitaba un poco de luz para cuando saltaran los plomos y listo. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que este tipo de gadgets no sólo son útiles: también pueden llegar a resultar imprescindibles en determinadas situaciones.

Por ejemplo, aunque en casa te harán siempre un buen servicio, ni te imaginas lo agradecido que estarás de tenerlas a mano cuando vayas en el coche y tengas que hacer una parada de emergencia por la noche. Algo tan común como comprobar la presión de una rueda es mucho más sencillo, y desde luego infinitamente más seguro, cuando tienes una buena linterna táctica contigo.

Vale, está claro que son artilugios de lo más apañado, pero… ¿Cuál es la que merece la pena comprar en un mercado saturado de modelos muy parecidos? En mi opinión, ahora mismo está bastante claro: la S1476 de la marca Shadowhawk, que te ofrece una potencia de 500.000 lúmenes y que ahora puedes conseguir rebajada en Amazon por 32,99€ con un 18% de descuento.

Si hasta ahora te interesa, sigue leyendo y te cuento por qué esta linterna táctica no sólo es mi favorita, sino también la de más de 700 usuarios sólo durante el mes pasado.

Tecnología militar para el uso cotidiano

Seguro que la cifra de 500.000 lúmenes que te he dado hace un momento te ha llamado la atención. Pero pongámosla en contexto. ¿Qué significa esta potencia de iluminación en términos prácticos?

Pues, para empezar, que con la linterna táctica S1476 de Shadowhawk puedes iluminar completamente una estancia de 120 metros cuadrados, gracias a su chip de patente europea XHP70.2. Para que te hagas una idea, es 10 veces más potente que una linterna tradicional.

¿Esto te parece poco? Vámonos entonces al exterior. Al aire libre, en condiciones de escasa o nula visibilidad, sus 500.000 lúmenes se traducen en que puedes enfocar a la perfección un objeto situado a 500 metros de ti. Una ventaja espectacular que puedes aprovechar en tus excursiones, especialmente si te gusta la pesca nocturna, como a mí. Ver en Amazon

Pero su aspecto más inequívocamente militar se deja ver en su durabilidad y su resistencia. Hablamos de un diseño impermeable de categoría IPX67, ideal para soportar condiciones extremas de humedad sin perder ni un ápice de su funcionalidad.

Asimismo, la linterna Shadowhawk es capaz de soportar temperaturas muy bajas sin que su lente sufra el menor daño. Puedes incluso pasar por encima de ella con tu coche, ya que su cabezal protector de aluminio resiste la deformación. Por este mismo motivo, se puede considerar también un instrumento de defensa personal.

Práctica, versátil… ¡y también sostenible!

Una de las características que más me gustan de esta linterna táctica es su presentación. La S1476 de Shadowhawk viene en una caja de plástico con acolchado interior, que también incluye 3 pilas recargables AAA, un tubo para guardarlas y una base para encajarlas dentro del mango más fácilmente, además de un cable mini USB y el manual de instrucciones.

Justo debajo del cabezal tiene un panel con 4 indicadores LED, para que compruebes qué cantidad de batería le queda a tu linterna (25%, 75%, 50% o 100%). Un vistazo basta para saber si es el momento de recargarla.

A la hora de funcionar, cuenta con zoom (para pasar de foco a reflector) y 5 modos de iluminación diferentes:

• Luz alta

• Luz media

• Luz baja

• Efecto estroboscópico

• Señal SOS

Con una carga completa puede permanecer encendida hasta 12 horas, con una vida útil estimada de nada menos que de 100.000 horas. Si estás buscando una linterna que te acompañe durante muchos, muchos años, este modelo de Shadowhawk es justo lo que necesitas.

¿Y lo mejor de todo? Con ella estarás protegiendo también el medio ambiente, ya que se trata de una herramienta que cuenta con un certificado de eficiencia energética A+++.,

Además de su notable potencia, los usuarios de Amazon destacan su tamaño compacto (que junto con su cordón la convierte en un llavero de lo más útil) y su más que atractiva relación calidad-precio.

Aprovecha la ocasión y hazte cuanto antes con esta linterna táctica S1476 de Shadowhawk por sólo 32,99€, con un descuento del 18%. Ahora mismo tiene una nota de 4,5/5 estrellas basadas en más de 26.000 comentarios positivos. ¡No te lo pienses!

