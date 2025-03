Estrena Primavera con esta selección de chollos y descuentazos de Amazon

Álvaro Martí Martín Viernes, 21 de marzo 2025, 09:33 Compartir

¡Adiós, invierno! ¡Hola, primavera! El equinoccio más florido del año ya está aquí y en De Tiendas queremos darle la bienvenida de la mejor forma que sabemos: ¡con un montón de descuentos para que desayunes a gusto este viernes! Porque ya va siendo hora de que te pongas el café, empieces a pensar en guardar la ropa de abrigo y te pilles, por fin, eso que tanto querías y que nunca bajaba de precio.

Como cada fin de semana, aquí te traemos, aún humeantes, los chollazos que más nos han llamado la atención estos últimos siete días. Se trata, por cierto, de los últimos antes de que empiece la locura de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, así que podemos decir que tienen algo muy, pero que muy especial. ¡Y no deberías perdértelos bajo ningún concepto!

Pero recuerda lo que te decimos siempre. Aprovecha la oportunidad y no dejes que estos descuentazos sean flor de un día, que los efectos de la primavera no se limitan únicamente al campo. ¡Acompaña a De Tiendas un viernes más y no te pierdas este top de los 10 chollos de la semana en Amazon que hemos preparado para anunciar que empieza el buen tiempo! ¡Aquí los tienes!

JUEGO DE 2 SARTENES ANTIADHERENTES WMF

La primavera es un momento tan bueno como cualquier otro para renovar tus sartenes. Pero sólo este finde tienes un 58% de descuento en este juego de 2 unidades de la marca WMF, fabricadas en acero inoxidable y con revestimiento antiadherente. Miden 28 y 24 centímetros de diámetro y ahora mismo las tienes en Amazon por 54,99€.

AURICULARES INALÁMBRICOS JESEBANG

Casi 13.000 reseñas positivas y una nota de 4,5/5 estrellas dejan claro que estos auriculares inalámbricos de diseño danés de la marca Jesebang se encuentran entre los favoritos de los usuarios de Amazon. Funcionan con Bluetooth 5.3 y cuentan con una autonomía suficiente para reproducir más de 300 canciones. Son tuyos por sólo 19,99€, con un descuento del 57%.

SECADOR DE PELO PROFESIONAL FASZIN

Si necesitas renovar tu secador de pelo, aprovecha este descuento del 53% que te ofrece Amazon para llevarte a casa un modelo profesional de la marca Faszin, recomendado por 9 de cada 10 estilistas. Es un modelo iónico con una potencia de 2400 vatios, con 3 niveles de temperatura y accesorios difusor y concentrador. Está rebajado al 53%, por lo que se te queda en 32,99€.

SMARTWATCH HUAWEI WATCH FIT 2

Por tiempo limitado puedes conseguir ahora en Amazon este smartwatch de HUAWEI, modelo Watch Fit 2, a mitad de precio por 74,99€. Cuenta con un sello de recomendación de la propia plataforma y acumula más de 2600 valoraciones positivas. Es un gestor de llamadas con pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas que también podrás usar para mantenerte en forma gracias a sus 7 modos deportivos.

RING INTERCOM + ECHO POP DE AMAZON

Si no te dio tiempo a pillarlos la última vez que estuvieron de oferta, no pierdas la ocasión de llevarte a casa este pack de Ring Intercom y Echo Pop de Amazon con un descuento del 63%, por sólo 56,99€. Casi 100€ de rebaja en este sistema de apertura de puerta en remoto y altavoz inteligente que lleva más de 7400 notas positivas y con el que ganarás en comodidad. Especialmente recomendado para personas mayores.

PLANTILLAS ORTOPÉDICAS PARA LA FASCITIS PLANTAR DACAT

Deja de sufrir a causa de la fascitis plantar y vuelve a caminar con normalidad gracias a las plantillas ortopédicas de la marca DACAT. Su soporte especial para el arco y su material de gel proporcionan una mayor amortiguación para aliviar la fatiga y el dolor asociados a la fascitis. Están diseñadas para el día a día, pero el fabricante recomienda llevarlas sólo 1-3 horas al inicio e ir aumento progresivamente el tiempo de uso. Son tuyas por 9,90€, con un descuento del 57%.

MAQUINILLA DE AFEITAR HÍBRIDA PHILIPS ONEBLADE 360

El modelo OneBlade 360 de Philips está ahora mismo de oferta en Amazon con un descuento del 37%, de manera que su precio actual es de sólo 37,99€. Se trata de una maquinilla de diseño híbrido cuya hoja, además de inclinarse en cualquier dirección, se mueve 12.000 veces por minuto, de manera que puede con todo tipo de vello facial. No daña la piel y funciona tanto en seco como en húmedo.

ASPIRADORA SWIFT POWER CYCLONIC RO2933 DE ROWENTA

Ojo a esta aspiradora de tipo escoba de la marca Rowenta, porque se trata de un modelo exclusivo que sólo puedes comprar en Amazon. La Swift Power Cyclonic RO2933 funciona sin bolsa y tiene una potencia de 750 vatios. Incorpora un cabezal de alto rendimiento y su sistema de filtrado elimina hasta el 99,98% del polvo. Está rebajada en un 27%, así que te la llevas por 79,99€.

ZUECOS CROCS CLASSIC UNISEX

¿A quién no le van a gustar unos Crocs auténticos? Son el calzado perfecto para estar en casa o para estar mucho tiempo de pie, ya que tanto su material como su diseño están pensados para conseguir la máxima comodidad y ventilación, evitando que el pie sude en exceso. Este modelo clásico tiene más de 450.000 notas positivas y la talla 38/39 EU está ahora mismo a mitad de precio, así que sólo te cuestan 25€.

TENSIÓMETRO DE BRAZO A&D MEDICAL

La primera la sangre altera, pero lo ideal es que tu tensión se mantenga estable. Para tenerla controlada de manera sencilla, aquí tienes este tensiómetro de brazo digital de la marca A&D Medical, con 30 entradas de memoria y función de lectura promedio. Indica el latido irregular, está validado clínicamente y tiene 5 años de garantía. Consíguelo con un descuento del 53% por sólo 20,99€.

