Wallijai, diseño con mucho crédito

Sus inicios fueron en la publicidad, pero la atracción que sentía hacia todo lo relacionado con el vídeo y la animación le llevaron a Barcelona ... a formarse. A la vuelta comenzó a recibir encargos y eso le animó a abrir su propio estudio, Wallijai. Un tatuaje en el brazo recuerda al donostiarra José Ángel Peña que eso sucedió en el año 2004. Luego llegó la colaboración con la productora Señor y Señora, con quien comparte local en Ametzagaña y ofrecen servicios de producción completos. Con ellos entró de lleno en el mundo de la cartelería y títulos de crédito y animación para cine y televisión. El detonante fue 'Ventajas de viajar en tren', película dirigida por Aritz Moreno en 2019. Ese trabajo le valió un premio Feroz y «así comenzaron a conocernos en el mundo de las productoras y más tarde de las plataformas». Abandonó el mundo de la publicidad y de entonces solo conserva algunos clientes locales, como el festival Crossover o la programación Bang Bang, «más por amistad que por negocio». Este año ha tenido un encargo que le ha hecho especial ilusión, crear los carteles de todas las secciones, salvo la Oficial, de la 73 edición del Zinemaldia.

«Aquí, en la zona norte, no tenemos competencia porque los estudios se dedican generalmente a la publicidad, no al cine y las plataformas. Por eso nos va muy bien», explica. Esa misma razón complica la contratación de diseñadores porque «no hay especializados en el campo en el que yo trabajo».

Con el encargo del Zinemaldia ha recuperado su faceta de dibujante artesano –«desde pequeño me ha encantado dibujar cómics»–, aunque se declara «totalmente digital, «me entusiasman el retoque fotográfico y los efectos que da lo digital. Si encuentro una textura chula la aplico sin reparos, en lugar de estar recortando y escaneando».

Thriller y drama

Los carteles para el Festival son su último trabajo visible, pero desde 'Ventajas de viajar en tren', «que nos hizo visibles y comenzaron a llamarnos incluso para encargos que no tienen nada que ver con ese como la campaña de Disney para la serie 'Isabel Presley: Mi Navidad'», son muchos los títulos en los que ha participado. Reconoce que entre todos los géneros, en los que más le gusta adentrarse son el thriller y el drama.

Algunos de esos trabajos recientes en cartelería se podrán ver en breve en el Festival como los realizados para las películas 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, y 'Karmele', de Asier Altuna, o la serie 'Zeru ahoak', de Koldo Almandoz. También tiene pendiente de estreno 'Romería', el último largometraje Carla Simón, o 'Ciudad de sombras', de Jorge Torregrossa, con quien también ha colaborado en 'El cuerpo en llamas' o 'Intimidad'. Más series: 'La chica invisible', de Disney, 'No me gusta conducir', de Borja Cobeaga, 'Zoomers' para Amazon Prime que se presentará en septiembre en FesTVal de Gasteiz, o 'El jardinero' y 'Desaparecido', ambas ya en Netflix.

'La isla de los faisanes', de Asier Zabaleta, estrenada hace unos meses, 'Daniela forever, de Nacho Vigalondo, o 'Gaua', de Paul Urkijo en postproducción, son otras de las películas en las que han participado en la última temporada, además de 'Miss Carbón', protagonizada por Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal, proyecto que califica «de muy guay e interesante sobre la primera minera transexual en Argentina». Del año pasado destaca 'Marco', para uno de sus clientes habituales, la productora Moriarti. Otra constante desde hace años es la participación en las películas de Cesc Gay. La relación comenzó con 'Sentimental', luego llegó 'Historias para no contar', en el Zinemaldia se estrenará 'Mi amiga Eva' y ahora están trabajando '53 domingos', el largometraje que el director catalán acaba de rodar para Netflix. Entre los 'fijos' también está Aritz Moreno con quien además de la iniciática para Wallijai 'Ventajas de viajar en tren', también realizaron la cartelería y títulos de crédito de 'Moscas', y más recientemente 'Karateka', largometraje rodado entre Madrid y Japón al que están dando los últimos retoques.

Ahora, en el estudio están metidos de lleno en los nuevos filmes de Rodrigo Sorogoyen y Daniel Monzón: 'El ser querido', –protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luego, «de la que no puedo contar nada»–, y 'Ruega por nosotras', respectivamente.

Textura, ruido y grano

Cada uno de estos proyectos tiene sus especificidades, pero el hecho de llevar la firma Wallijai conlleva una elementos comunes, fundamentalmente «en la textura». Peña explica que «hay diseñadores que apuestan por una imagen más limpia, más natural. Aquí nos gusta la textura y el grano para alejarnos de la fotografía y la publicidad. Me gusta que un cartel para una película demuestre que es cine. Es nuestra seña de identidad».

En cuanto a los títulos de crédito, tiene un referente claro son los de Kyle Cooper, colaborador habitual del director David Fincher, ('Seven', 'The Game', 'El club de la lucha', 'Mank', 'El asesino'…). «Lo hemos copiado todos los que nos dedicamos a esto. El ruido, la textura y el ritmo inquietante de sus cabeceras son de lo mejor. También son una referencia súper clara los títulos de la serie 'True Detective'».

Una de las luchas que tiene con algunos de sus clientes, «principalmente con las distribuidoras», es la legibilidad de los créditos porque «solemos tender a hacer títulos que no son limpios, con tipografías pequeñitas e incluso manuscritas que se ven regular porque queremos poner en valor la creatividad y el diseño, en definitiva hacer algo especial y diferente. Siempre nos dicen lo de 'esto se tiene que leer', pero ahora el colmo es que 'esto se tiene que leer en el móvil'»

Otro de los condicionantes que se encuentra es la duración de los títulos de crédito. «Casi siempre, cuando entrego un trabajo, a no ser que esté muy justificado, considero razonable un tiempo de unos veinte segundos, menos de lo que cuesta coger el mando y dar a intro para saltarte la cabecera».