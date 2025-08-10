Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Ángel Peña e Ignacio Bilbao, de Wallijai. Detrás, Leire Apellaniz, Carmen Lacasa y Leca Boulos, de Señor y Señora Gorka Estrada

Wallijai, diseño con mucho crédito

El estudio del donostiarra José Ángel Peña, especializado en carteles y cabeceras de películas y series, es el responsable de las imágenes de las secciones de esta edición del Festival

Teresa Flaño

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:05

Sus inicios fueron en la publicidad, pero la atracción que sentía hacia todo lo relacionado con el vídeo y la animación le llevaron a Barcelona ... a formarse. A la vuelta comenzó a recibir encargos y eso le animó a abrir su propio estudio, Wallijai. Un tatuaje en el brazo recuerda al donostiarra José Ángel Peña que eso sucedió en el año 2004. Luego llegó la colaboración con la productora Señor y Señora, con quien comparte local en Ametzagaña y ofrecen servicios de producción completos. Con ellos entró de lleno en el mundo de la cartelería y títulos de crédito y animación para cine y televisión. El detonante fue 'Ventajas de viajar en tren', película dirigida por Aritz Moreno en 2019. Ese trabajo le valió un premio Feroz y «así comenzaron a conocernos en el mundo de las productoras y más tarde de las plataformas». Abandonó el mundo de la publicidad y de entonces solo conserva algunos clientes locales, como el festival Crossover o la programación Bang Bang, «más por amistad que por negocio». Este año ha tenido un encargo que le ha hecho especial ilusión, crear los carteles de todas las secciones, salvo la Oficial, de la 73 edición del Zinemaldia.

