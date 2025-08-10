«Los carteles del Festival suelen ser muy publicitarios, yo quería que respiraran cine»

Desde su estudio Wallijai, José Ángel Peña se ha enfrentado al reto de realizar los carteles de las distintas secciones de la próxima edición del ... Zinemaldia, salvo la Oficial que es un homenaje a la actriz Marisa Paredes, fallecida hace unos meses, con una fotografía tomada por Manuel Outumuro . Asegura el diseñador que desde hace tiempo tenía en mente cuál sería su propuesta si una vez recibía el encargo.

«No juzgo los anteriores, ni para bien ni para mal, que algunos eran muy bellos y con mucho trabajo, pero sí que veía que por lo general han respirado más publicidad que cine en lo que se refiere a su diseño, en parte por condicionantes como el uso de la tipografía Helvética blanca, la gama de colores obligatoria atribuida a cada sección, además de que aquí el diseño siempre ha estado muy orientado a la publicidad», explica Peña.

«El uso de la tipografía Helvética blanca y los colores condicionan mucho a la hora de idear una imagen»

Desde su perspectiva era necesario romper esas pautas con «ruido y textura para que se vea que es cine». También quería romper con la dinámica de que las imágenes marcaran de forma muy evidente la sección a la que correspondían, «como por ejemplo un cactus para Horizontes Latinos o comida para Culinary». Así que decidió atribuir un género a cada uno de los apartados: a Zinemira le correspondió aventuras; Made in Spain es western y cine clásico; Perlak, ciencia ficción; Culinary Zinema, terror; New Directors, drama; Horizontes Latinos, bélico y acción; Zabaltegi, romántico y musical; y Nest, animación.

Las siluetas corresponden al público de diferentes edades como un niño, un adolescente, una mujer, una persona mayor –para este 'papel' ha elegido a su padre–, un hombre de mediana edad... «Me ha gustado mucho trabajar con gente conocida y al mismo tiempo he recuperado el dibujo. Ha sido un trabajo muy gratificante».