Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Logo Patrocinio
Juliette Binoche, a su llegada al Kursaal

Ver 44 fotos
Juliette Binoche, a su llegada al Kursaal Estrada
Alfombra roja

Vestidos negros y banderas palestinas: un 'glamour' solidario

Una multitudinaria protesta contra el gobierno de Israel marcó la primera alfombra roja

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:32

Fue una alfombra roja distinta, entre el 'glamour' de las estrellas y la solidaridad con Palestina. Una amplia manifestación reunió este viernes por la noche ... a cientos de personas ante el Kursaal y muchos de los invitados portaban pegatinas «contra el genocidio». La actriz María Isasi, hija de Marisa Peredes, cartel del Festival y homenajeada en la inauguración, llevaba un vestido con los colores de la bandera palestina, y muchos de los invitados mostraron su apoyo a los manifestantes, como Najwa Nimri, «que sé de esto porque soy hijo de jordana y de vasca». Y el ministro Óscar López se mostraba «satisfecho» de que la solidaridad con Gaza quedara patente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  4. 4 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  5. 5 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  6. 6

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  10. 10 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vestidos negros y banderas palestinas: un 'glamour' solidario