Sigue en directo la alfombra roja de la gala inaugural del Zinemaldia
La productora Esther García recibirá esta noche el premio Donostia en el arranque del festival con la proyección de la película '27 noches'
DV
San Sebastián
Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:54
El Zinemaldia arranca esta noche con una gran expectación y lleno de glamour. Eso sí, antes de la gala inaugural numerosas celebridades pasarán por la alfombra roja situada en el Kursaal de San Sebastián. Allí se encuentra la periodista de El Diario Vasco Laura Chamorro, que recogerá las primeras sensaciones de actores, actrices y directores sobre un Festival de Cine que se desarrollará hasta el próximo sábado, 27 de septiembre. Desde las 19.00 horas, sigue en directo el desfile de las estrellas por la alfombra roja en Diariovasco.com.
En la gala inaugural de esta noche, la productora Esther García, que llegó ayer a San Sebastián, recibirá el premio Donostia por su trayectoria. Después se proyectará la película de producción argentina '27 noches' que dirige el uruguayo Daniel Hendler para dar por inaugurada la 73 edición del certamen.
Ayer mismo, numerosas celebrities se dejaron ver a su llegada al Zinemaldia. Es el caso de Juan Antonio Bayona, Lali Espósito, Gia Coppola o Richard Linklater, hoy han hecho lo propio Juliette Binoche, Bárbara Lennie, María Isasi, Carmen Machi, Antonio Resines, Antonio de la Torreo o Alberto Rodríguez, entre otros.
Publicidad
- 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
- 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
- 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
- 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
-
5
-
6
-
7
- 8 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
- 9 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
- 10 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador
-
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.