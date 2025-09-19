Sigue en directo la alfombra roja de la gala inaugural del Zinemaldia

DV San Sebastián Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:54 Comenta Compartir

El Zinemaldia arranca esta noche con una gran expectación y lleno de glamour. Eso sí, antes de la gala inaugural numerosas celebridades pasarán por la alfombra roja situada en el Kursaal de San Sebastián. Allí se encuentra la periodista de El Diario Vasco Laura Chamorro, que recogerá las primeras sensaciones de actores, actrices y directores sobre un Festival de Cine que se desarrollará hasta el próximo sábado, 27 de septiembre. Desde las 19.00 horas, sigue en directo el desfile de las estrellas por la alfombra roja en Diariovasco.com.

En la gala inaugural de esta noche, la productora Esther García, que llegó ayer a San Sebastián, recibirá el premio Donostia por su trayectoria. Después se proyectará la película de producción argentina '27 noches' que dirige el uruguayo Daniel Hendler para dar por inaugurada la 73 edición del certamen.

Ayer mismo, numerosas celebrities se dejaron ver a su llegada al Zinemaldia. Es el caso de Juan Antonio Bayona, Lali Espósito, Gia Coppola o Richard Linklater, hoy han hecho lo propio Juliette Binoche, Bárbara Lennie, María Isasi, Carmen Machi, Antonio Resines, Antonio de la Torreo o Alberto Rodríguez, entre otros.