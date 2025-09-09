'Verano Trippin', 'As the Water Flows' y 'Ashima' se proyectarán en Otras Actividades
El Festival acogerá el estreno mundial de la versión restaurada de la película japonesa de 1964
DV
Martes, 9 de septiembre 2025, 16:40
La película argentina 'Verano Trippin' y los largometrajes chinos 'As the Water Flows' y 'Ashima' conforman entre otras propuestas la sección Otras Actividades del Zinemaldia, ... La restauración de este último filme de 1964 será proyectada en estreno mundial. 'Verano Trippin', ópera prima de la cineasta argentina Morena Fernández Quinteros, narra la historia de Toni y Lena, dos amigas inseparables que sueñan con escapar de la monotonía de su pueblo de la Patagonia y explorar el mundo. Se proyectará en dos pases en la sala 9 de los cines Príncipe el 25 de septiembre a las 14.30 horas y el día 26 a las 17.00 horas.
Los Príncipe acogerá el día 21 la proyección de otro debut, 'As the Water Flows', del director chino Bian Zhuo, mientras que el día 26 tendrá lugar el estreno mundial de la restauración de 'Ashima', dirigida en 1964 por Qiong Liu.
