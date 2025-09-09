Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una escena de 'Verano Trippin'I

'Verano Trippin', 'As the Water Flows' y 'Ashima' se proyectarán en Otras Actividades

El Festival acogerá el estreno mundial de la versión restaurada de la película japonesa de 1964

DV

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:40

La película argentina 'Verano Trippin' y los largometrajes chinos 'As the Water Flows' y 'Ashima' conforman entre otras propuestas la sección Otras Actividades del Zinemaldia, ... La restauración de este último filme de 1964 será proyectada en estreno mundial. 'Verano Trippin', ópera prima de la cineasta argentina Morena Fernández Quinteros, narra la historia de Toni y Lena, dos amigas inseparables que sueñan con escapar de la monotonía de su pueblo de la Patagonia y explorar el mundo. Se proyectará en dos pases en la sala 9 de los cines Príncipe el 25 de septiembre a las 14.30 horas y el día 26 a las 17.00 horas.

