Urtasun, orgulloso por las protesas contra el genocidio de Gaza en el Zinemaldia

El ministro de Cultura Ernest Urtasun encabezó la comitiva gubernamental en la entrega del Premio Nacional de Cinematografía a Eduard Fernández. Estuvo acompañado, entre otros, ... por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Al acto también asistieron la flamante Premio Donostia, la productora Esther García, o el presidente de la Academia de Cine Española, Fernando Méndez Leite.

Tras la entrega del galardón, el ministro realizó unas declaraciones a los medios de comunicación en las que resaltó que «me enorgullece» que el genocidio que está en curso en Gaza está muy presente en este Festival y en las manifestaciones pacíficas que se están llevando a cabo en las calles de la ciudad.

«Quiero reivindicar y decir de una manera muy clara que como Ministerio de Cultura apoyamos y agradecemos todas estas muestras de solidaridad que nos empujan a los gobiernos, en el caso de algunos países, para hacer más para frenar el genocidio», indicó Urtasun.

También quiso destacar que en el Festival donostiarra se puede ver «el extraordinario momento por el que está pasando el cine español con muchísimos proyectos y confío que tengan todo el éxito del mundo».

Así, deseó a todos los productores, directores, actores, actrices del panorama cinematográfico estatal «que tengan la mejor de las suertes en este certamen que es muy emotivo por el recuerdo a Marisa Paredes», fallecida el pasado diciembre y que es imagen del cartel oficial de esta edición.

Urtasun agradeció las muestras de cariño hacia la intérprete madrileña, que «fue una de las grandes de nuestro cine», al tiempo que felicitó a la productora Esther García por el Premio Donostia. «Es una persona que ha abierto muchísimas puertas a la producción y a las mujeres productoras».

El ministro de Cultura agradeció al Zinemaldia que haya elegido como película inaugural el filme argentino '27 noches', con lo que «está pasando en Argentina con los recortes del Gobierno de Milei , su persecución al cine y el castigo al Instituto nacional de Cine y Artes Audiovisuales de ese país. El cine argentino va a gozar siempre con nuestro apoyo».

«Nos emocionó a todos, con su reflexión profunda sobre lo que es la salud mental y sobre lo que ha sido durante mucho tiempo el encierro de la gente mayor», señaló en referencia a la película dirigida por Daniel Hendel.