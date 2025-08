Películas de la sección New Directors del Festival de Cine de San Sebastián

La sección New Directors del Zinemaldia no solo permite descubrir cineastas emergentes, sino también conocer las actuales tendencias cinematográficas. Por ello, el apartado que el Festival de Cine de San Sebastián dedica a los nuevos directores tiene en esta edición 2025 películas en las que destaca la «prevalencia de trabajos de realizadores orientales y británicos y una inquietud por mostrar los problemas de mujeres jóvenes que comienzan a vivir», tal y como afirma el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos.

White Flowers and Fruits

As We Breathe

Sinopsis . Donostia, 1978. Los trabajadores de la fábrica de contadores de agua se reúnen en asamblea para debatir una huelga que no prospera. Los más inconformistas dirigen sus aspiraciones de transformación radical hacia ámbitos más íntimos.

Shape of Momo

Before the Bright Day

Sinopsis . Chou, un adolescente sensible que anhela ser independiente, se enfrenta a dificultades cuando la crisis del Estrecho de Taiwán de 1996 golpea la economía de su familia y empeora las tensiones en casa.

Intérpretes : Chen Hsuan-Li, Wu Kang-Ren, Sun May.

Si no ardemos, cómo iluminar la noche