Y al caer el sol llegó Robert Pattinson

66 Festival de Cine de San Sebastián El actor, que mañana presenta en la Sección Oficial a concurso la película 'High Life', acaba abucheado a las puertas del María Cristina por no atender a los fans que llevaban horas esperando AINHOA IGLESIAS Miércoles, 26 septiembre 2018, 21:40

Robert Pattinson ya está en San Sebastián. El actor londinese afincado en Los Ángeles ha llegado a las 20.20 horas al hotel María Cristina, poco después de caer el sol, pero cuando la luz aún permitía observar su silueta recortada frente al cinco estrellas donostiarra. Sí, lo ha puesto fácil para hacer un chiste. Ha llegado durante el crepúsculo y en fechas de luna llena.

Lo que no les ha hecho ninguna gracia a los cientos de fans que se agolpaban a las puertas del hotel es que, tras horas de espera, el actor apenas haya tardado «diez segundos» en refugiarse en el interior. Hay estrellas que se emplean a fondo en saludar a las cámaras y los fans ante el María Cristina y hay otras que huyen desde el coche hasta el hotel con ganas de protegerse cuanto antes.

Nada más bajar del coche oficial la cosa prometía. La multitud aclamaba a Pattinson y él aparecía como una auténtica estrella de Hollwood, semioculto tras unas gafas oscuras y una visera negra. Los fans tenían bolígrafos y móviles listos para repetir una vez más grandes momentos como los que ofrecieron Richard Gere, Brad Pitt o el más reciente Ryan Gosling. Pero Pattinson optó por 'hacer un Lily Rose Depp': saludar de lejos y apurar el paso.

El del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dicen, no es un público conformista. A nadie le resultará ajeno que alguna película ha acabado abucheada. O el jurado, cuando el palmarés no ha sido del gusto del respetable. Pero pocas veces se ha hecho notar cierto malestar fuera de las salas. Hoy, Robert Pattinson habrá escuchado los «uhhhhhhh» desde dentro del hotel. En honor a la verdad tambié los «¡Robert, Robert!» que han tomado el testigo intentado con más cariño -pero el mismo éxito- hacerlo volver.

Entre la marea de fans que ansiaba ver de cerca al joven talento estaban Luis, Alba y Alina. «A mi me han arrastrado estas dos, ¡eh!», ha querido dejar claro él. «Conocemos a Robert Pattinson por 'Crepúsculo' y porque apareció en 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego'. En realidad somos más del 'team Taylor' -por Taylor Lautner, también de la saga cinematográfica basada en las novelas de Stephenie Meyer- pero nos hemos acercado por fotografiarnos con algún famoso. ¡Que ayer estuvimos por aquí y no conseguimos sacarnos con nadie!».

En primera fila se había apostado también Miriam López. «Hemos llegado pasadas las seis y media. Nos han dicho que el mejor lugar para verlo es cerca de la puerta del hotel, pero como ya había bastante gente, hemos decidido que nuestra estrategia iba a ser colocarnos algo más lejos, pero en primera fila».

Para muchos Robert Pattinson sigue siendo el chico de 'Crepúsculo', pero lo cierto es que poco a poco ha ido tejiendo los mimbres de una carrera interesante: además de actor es modelo, productor y hasta cantante.

Robert Pattinson visita el 66 Festival Internacional de Cine de San Sebastián con motivo de la proyección de 'High Life', el experimento cinematográfico que dirige Claire Denis y que se presenta a concurso este jueves en la Sección Oficial del Zinemaldia. Por eso los fans del artista no deben desesperar: mañana tendrán ocasión de verlo en diferentes puntos de la ciudad. A las 10.40 horas posará para los medios gráficos en las terrazas del Kursaal, a las 11.30 horas está previsto que ofrezca una rueda de prensa en el interior del 'cubo garnde' y, por la noche, protagonizará la alfombra roja.

Esperemos que Juliette Binoche haya venido bien provista de equipaje porque, después de atraer la mayoría de los 'flashes' este miércoles como parte de la película 'Vision', de Naomi Kawase, volverá a lucirse en la alfombra roja de 'High Life'. Y es que Binoche es parte del reparto del largometraje, junto a André Benjamin y Mia Goth además de, por supuesto, Robert Pattinson.

'High Life' 'High Life' cuenta como Monte y su hija Willow viven juntos en una nave espacial, completamente aislados. Monte, un hombre solitario que usa su estricta autodisciplina como protección contra el deseo –el propio y el ajeno–, tuvo a su hija contra su voluntad. Su esperma se usó para inseminar a Boyse, la joven que dio a luz a la niña. Formaban parte de un grupo de prisioneros: convictos espaciales, presos en el corredor de la muerte. Conejillos de indias enviados en una misión al agujero negro más cercano a la Tierra. Ahora solo quedan Monte y Willow. Y Monte ha cambiado. A través de su hija, por primera vez, experimenta el nacimiento de un amor todopoderoso. Willow crece y se convierte primero en adolescente y después en una mujer joven.

John C. Reilly

Suele ejercer de secundario y este miércoles no ha querido robar protagonismo a Pattinson a las puertas del cinco estrellas donostiarra. Menos aclamado pero con más oficio, John C. Reilly ha llegado a la misma hora que Robert Pattinson al hotel María Cristina y, «al ver a tanta gente, se ha dado la vuelta y ha entrado al hotel por la parte de atrás», según informan algunos fans que se han percatado de la maniobra.

En la filmografía de Reilly pueden encontrarse títulos como 'Gangs of New York' o 'Magnolia'. Nominado al Oscar como mejor actor de reparto en 2002 por 'Chicago', llega al Zinemaldia para presentar 'The Sisters Brothers' en la sección Perlas. La cinta logró el León de Plata al Mejor Director en la pasada Mostra de Venecia.