De Robert De Niro a Demi Moore: el restaurante de San Sebastián que recuerda sus 50 años entre estrellas del Zinemaldia El restaurante Akelarre de Pedro Subijana ha compartido imágenes de las visitas de algunos de los rostros más conocidos de Hollywood estos últimos años

Javier Medrano San Sebastián Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:10

El Festival de Cine de San Sebastián sume cada año a la capital guipuzcoana en una atmósfera de glamour con las estrellas del mundo del cine como protagonistas. Un ambiente en el que las celebridades acaparan todos los focos, no tan solo por sus películas proyectadas en el Zinemaldia sino sobre todo por su presencia en la ciudad, estancias que aprovechan para visitar algunos de los lugares más famosos de Donostia y también para disfrutar de la gastronomía vasca.

Desde Robert De Niro a Demi Moore, como a buen seguro este año también harán Angelina Jolie o Jennifer Lawrence, nadie quiere perderse algunas de las cocinas más reconocidas de San Sebastián durante su paso por la ciudad, tal y como ha querido recordar en el arranque de la 73 edición del Festival el restaurante Akelarre de Pedro Subijana en sus redes sociales.

«Cincuenta años de Pedro Subijana a cargo de Akelarre dan para cientos de historias», ha publicadon junto a diferentes fotografías en las que aparecen algunos de los rostros más famosos de Hollywood y el cine planterario de las últimas décadas com Robert De Niro, Demi Moore, Antonio Banderas, Michael Douglas o Penélope Cruz.

«Encuentros silenciosos entre arte y cocina, especialmente durante el Zinemaldia. Porque hay lugares que, sin pretenderlo, se convierten en escenario. Damos la bienvenida a la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián», han señalado.

Este año, el interés por la gastronomía vasca ya se ha dejado notar entre algunos de los invitados internaciones del festival como es el caso de Richard Linklater, que se encuentra en Donostia para presentar en la sección 'Perlak' su última obra 'Nouvelle vague' que acudió a última hora de este viernes a cenar al restaurante Rekondo de la capital guipuzcoana.

«Noches de festival, eskerrik asko», han dado cuenta de la visita desde el restaurante junto a una imagen del director norteamiericano en la que también aparece la actriz Zoey Dutch.