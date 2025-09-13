José Luis Rebordinos: «Soy totalmente contrario a los boicots culturales»

Con la situación en Gaza sobrevolando la actualidad internacional y también los festivales de cine, como ha sucedido en Venecia, José Luis Rebordinos, director del ... Zinemaldia, defiende la utilización del término «genocidio» para definir lo que sucede en la Franja, pero a la vez recalca: «Yo admiro mucho al pueblo de Israel en muchísimas cosas». Lo dice en un momento en el que considera que «hay que pelear por los grises». Y también aclara que está en contra de los boicots culturales, como demuestra la presencia de la película rusa 'Chuzhie zemli' en New Directors.

– El Festival ha hecho una declaración sobre Gaza que ha tenido mucha repercusión, con duras acusaciones contra Israel. Llegado el caso, ¿las hubieran hecho contra Estados Unidos?

– No sé qué es más complicado en estos momentos. Tengo la impresión que nuestro festival puede pagar un precio más alto por hacerlo contra Israel porque el colectivo del cine en EE UU está contra el genocidio. Esto es muy complicado. Está el peligro de pasarte o de quedarte muy corto. Y nos están pegando desde los dos lados. El conflicto palestino-israelí no empezó con el atentado de Hamas, que es una barbaridad inconmensurable, pero la guerra entre Ucrania y Rusia tampoco empezó con la invasión. Lo que sí digo es que ese comunicado lo hemos trabajado mucho e incluso hemos consultado algunas terminologías con un importante historiador. Esta persona nos decía: «Hace seis meses, quizás no se podía hablar de 'genocidio'; ahora, sin lugar a dudas». Y voy a decir algo que va a sentar muy mal a algunos, pero estamos en una época en la que hay que pelear por los grises: yo admiro mucho al pueblo de Israel en muchísimas cosas. Ahora, al mismo tiempo digo que su gobierno está asesinando a un pueblo entero. No son cosas incompatibles. Es muy complejo posicionarte porque estamos en una época en la que no hay lugar para los matices.

–¿Qué opina de los boicots culturales?

– Soy totalmente contrario. Este año hay una película rusa en el Festival.

– ¿Habría podido haber alguna israelí este año?

– En 2023 la hubo y una de las personas que estuvo acompañando la película murió asesinada el 7 de octubre. En Cannes estuve con una representante de una importante institución cinematográfica israelí, que me decía llorando que nadie se quería reunir con ella. Y es una mujer que lucha para que los palestinos tengan un espacio para trabajar. Yo no puedo decir que todos los ciudadanos israelíes son unos sinvergüenzas porque es mentira. Hace años, en el ciclo de Derechos Humanos pusimos una película israelí contra la política de su gobierno y fuera había pancartas contra Katriel Schory, director ejecutivo de la Israel Film Fund. Los propalestinos no sabían que en Cannes, este señor nos pasaba a Lucía (Olaciregui) y a mí películas palestinas bajo manga para que pudiéramos verlas. Y últimamente le han detenido varias veces por manifestarse en contra de su Gobierno. El trazo grueso te lleva a la equivocación siempre. Me niego a que el pueblo israelí es culpable. Hay mucha gente que no apoya lo que está pasando y hace cine interesante, a veces contra el genocidio. Y este año hemos visto el cine israelí como cualquier otro. Obviamente, no voy a poner una película israelí que apoye el genocidio, pero sea israelí o de Turquía, ni una que apoye la política de Putin. Un poco de calma. Con la película rusa ya nos han dicho que pidamos al director una declaración contra Putin, pero yo, que entiendo el dolor del pueblo ucraniano, no voy a pedir el certificado de penales ni voy a hacer autos de fe. Nunca hemos practicado el boicot cultural y eso nos ha creado muchos problemas. Intentamos ser coherentes. ¿Acertamos? No lo sé. Son temas muy delicados, por eso lo pensamos mucho. Y que nadie nos pida que tengamos la verdad absoluta porque no la tenemos.