Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El director del Festival, con el cartel de esta 73 edición. IÑIGO ARIZMENDI

Director del Zinemaldia

José Luis Rebordinos: «Soy totalmente contrario a los boicots culturales»

«Hay que pelear por los grises: yo admiro mucho al pueblo de Israel en muchísimas cosas», asegura el responsable del certamen donostiarra

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:03

Con la situación en Gaza sobrevolando la actualidad internacional y también los festivales de cine, como ha sucedido en Venecia, José Luis Rebordinos, director del ... Zinemaldia, defiende la utilización del término «genocidio» para definir lo que sucede en la Franja, pero a la vez recalca: «Yo admiro mucho al pueblo de Israel en muchísimas cosas». Lo dice en un momento en el que considera que «hay que pelear por los grises». Y también aclara que está en contra de los boicots culturales, como demuestra la presencia de la película rusa 'Chuzhie zemli' en New Directors.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  4. 4 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  5. 5

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10 Biogipuzkoa desarrolla una nueva quimioterapia contra el cáncer hepático más agresivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco José Luis Rebordinos: «Soy totalmente contrario a los boicots culturales»

José Luis Rebordinos: «Soy totalmente contrario a los boicots culturales»