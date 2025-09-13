José Luis Rebordinos: «Me han llamado 'proetarra' y al mismo tiempo, 'caballo de Troya del españolismo'»

El director del Zinemaldia asume que las decisiones del comité de selección a la hora de elegir unas películas que abordan el conflicto vasco ... y no otras puede ser motivo de debate, pero asegura que «he intentado que seamos coherentes y nos habremos equivocado muchas veces, unos años nos habremos quedado cortos y otros, nos habremos pasado, pero hemos sido honestos». Ahí enmarca la selección del documental de DV 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' para Zinemira fuera de concurso.

– Este año habrá la oportunidad de ver el documental de DV sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez en este festival que convive con acusaciones de estar escorado hacia un lado y hacia el contrario.

– Me han llado 'proetarra' y al mismo tiempo, 'caballo de Troya del españolismo', un año que hay 38 películas vascas. Vamos a ver: yo en estos años he intentado que seamos coherentes y nos habremos equivocado muchas veces, unos años nos habremos quedado cortos y otros, nos habremos pasado, pero hemos sido honestos.

– Usted tuvo un -visto ahora- simpático rifirrafe con Ordóñez cuando era programador de Donostia Kultura, a cuenta del ciclo 'El sexo que habla'.

– Yo era muy joven e hicimos aquel ciclo de 21 películas, de las cuales sólo cuatro eran pornográficas. Y Gregorio se metía con Odón... Yo creo que era un enfrentamiento político porque luego me llegó algún mensaje conciliador. Cuando se quejaba de que con dinero público se financiara un ciclo de cine pornográfico -en lo cual yo no encuentro contradicción-, le recordaba que el ciclo incluía hasta películas autorizadas para todos los públicos. Gregorio Ordóñez fue un político que marcó una época.