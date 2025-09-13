Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rebordinos, durante la entrevista IÑIGO ARIZMENDI
Director del Zinemaldia

José Luis Rebordinos: «Me han llamado 'proetarra' y al mismo tiempo, 'caballo de Troya del españolismo'»

El director del Festival de Cine de San Sebastián asume las decisiones de su comité de selección

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:04

El director del Zinemaldia asume que las decisiones del comité de selección a la hora de elegir unas películas que abordan el conflicto vasco ... y no otras puede ser motivo de debate, pero asegura que «he intentado que seamos coherentes y nos habremos equivocado muchas veces, unos años nos habremos quedado cortos y otros, nos habremos pasado, pero hemos sido honestos». Ahí enmarca la selección del documental de DV 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' para Zinemira fuera de concurso.

