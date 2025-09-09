Ramón Barea recibirá el Premio Gure Zinema el día 24 en el Kursaal

El actor, dramaturgo y director teatral Ramón Barea (Bilbao, 1949) recibirá el Premio Gure Zinema en el transcurso de una gala que se celebrará el ... próximo día 24 en el Kursaal donostiarra, en el marco del Zinemaldia. El galardón, que Barea recibirá de manos del director y guionista donostiarra Borja Cobeaga, reconoce su «papel como referente del cine vasco y por su aportación a la cultura en pantalla grande».

Con más de 200 proyectos audiovisuales a sus espaldas, Barea ha participado en películas que ya forman parte de la historia del cine vasco y español, como 'La fuga de Segovia', 'La Muerte de Mikel', '27 horas', 'Vacas', o 'La Madre Muerta', hasta las más recientes 'Obaba', 'La comunidad', 'Blancanieves', 'La herida', 'La higuera de los bastardos' o 'Cinco Lobitos', con la que ganó el Goya al Mejor Actor de Reparto.

Miembro fundador y de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, recogerá la distinción de manos de Borja Cobeaga, a cuyas órdenes ha trabajado en cuatro de las cinco películas del realizador donostiarra: 'No controles' (2010), 'Negociador' (2014), 'Fe de etarras' (2017) y 'Los aitas' (2025)—, además de protagonizar su cortometraje nominado al Óscar 'Éramos pocos' (2005).

El Premio Gure Zinema distingue carreras profesionales y obras que fortalecen el ecosistema audiovisual de Euskadi. En ediciones anteriores fueron distinguidos Ane Gabarain (2024) y la película 'Cinco lobitos' (2023). Y en próximas ediciones, el premio seguirá valorando tanto trabajos colectivos como trayectorias individuales de las y los profesionales de todas las áreas del sector audiovisual en Euskadi.

La plataforma Gure Zinema, que nació hace tres años de la unión de todos los agentes del sector audiovisual en Euskadi, es una alianza que pretende fortalecer nuestro cine y ofrecer a las espectadoras y espectadores ventajas que les permitan disfrutar aún más de nuestros trabajos en pantalla grande. Colaboran con Gure Zinema las asociaciones de productoras de Euskadi, EZAE, EiTB y demás familia del cine vasco, incluyendo festivales, organismos culturales y asociaciones como la de actores y actrices y la de guionistas. Además, cuenta con el apoyo del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

Además, el club Gure Zinema ha superado los 1700 suscriptores, interesados en apoyar el cine vasco y disfrutar de experiencias exclusivas, como visitas a rodajes, proyecciones especiales y sorteos. Gracias a la colaboración de las productoras, las y los ganadores de estos sorteos han podido conocer de cerca en los últimos meses cómo se rodaban 'Inurri Itsuak', 'Karmele' o 'Singular'. Y también han podido participar en pases junto al equipo de películas como 'Faisaien Irla' o 'Robotia'.