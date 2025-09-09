Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ramón Barea, en una imagen de archivo. Ignacio Pérez

Ramón Barea recibirá el Premio Gure Zinema el día 24 en el Kursaal

El actor, dramaturgo y director teatral recogerá el galardón de manos del realizador donostiarra Borja Cobeaga

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:43

El actor, dramaturgo y director teatral Ramón Barea (Bilbao, 1949) recibirá el Premio Gure Zinema en el transcurso de una gala que se celebrará el ... próximo día 24 en el Kursaal donostiarra, en el marco del Zinemaldia. El galardón, que Barea recibirá de manos del director y guionista donostiarra Borja Cobeaga, reconoce su «papel como referente del cine vasco y por su aportación a la cultura en pantalla grande».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  5. 5

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  8. 8 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  9. 9

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  10. 10 La fiesta se impone a la tensión en el Alarde de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ramón Barea recibirá el Premio Gure Zinema el día 24 en el Kursaal

Ramón Barea recibirá el Premio Gure Zinema el día 24 en el Kursaal