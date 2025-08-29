Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una escena de la serie 'Patria', realizada por Aitor Gabilondo para HBO

De 'El proceso de Burgos' a 'Patria': un festival pegado a la realidad vasca

La programación del certamen donostiarra ha recogido a lo largo de su historia buena parte de la producción fílmica sobre el 'conflicto vasco'

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:00

La inclusión del documental 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA', realizado por El Diario Vasco, se enmarca dentro de la larga ... tradición del Festival de Cine de servir de escaparate a buena parte de la producción cinematográfica que, de una forma u otra, se ha acercado al 'conflicto vasco'. Desde aquel lejano 1981 en el que 'La fuga de Segovia' de Imanol Uribe se llevó el Premio de la Crítica del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el aún más lejano 1979 en el que fue galardonado el reparto de 'El proceso de Burgos', muchas han sido las películas que han abordado desde el documental o desde la ficción las consecuencias del llamado conflicto vasco. De hecho, ha sido voluntad expresa del certamen permanecer pegada a la realidad más próxima, por desagradable y dolorosa que fuera y por controvertidos que fueran estos acercamientos.

