La primera mujer que coronó el Everest

El 16 de mayo de 1975, Junko Tabei, una joven alpinista originaria de Japón, coronó la cima del Monte Everest. Fue la primera mujer en ... hollar la montaña más alta del mundo. Una historia de superación ahora recordada en el marco del Zinemaldia gracias a 'Teppen no mukou ni anata ga iru / Climbing for Life' ('Escalando por la vida'), la cinta que narra la gesta de Tabei, que abrió camino a tantas alpinistas, algunas guipuzcoanas, que han llegado al techo del mundo en las últimas décadas. «Me alegra mucho que la historia de mi madre se proyecte en el festival y que sea conocida por tanta gente», aseguró ayer su hijo Shinya Tabei, en la presentación de la película, que han visto algunas de esas alpinistas que han seguido sus pasos como Amaia Aranzabal, la primera alpinista vasca que logró subir un ochomil.

El hijo de Tabei, «muy contento» por venir además a Euskadi donde su madre estuvo en 2003, agradeció junto al director Junji Sakamoto y el actor Ryuka Wakaba la selección del festival para proyectar esta cinta en Sección Oficial fuera de concurso. «Es una película sobre una historia real que sucedió hace 50 años, en 1975», indicó el director.

Ampliar

El largometraje es un drama documental que narra la vida de Junko Tabei. Bajo la dirección de Sakamoto y con la interpretación de Sayuri Yoshinaga, que encarna a la alpinista, la película no solo retrata su histórica conquista del Everest, sino que también profundiza en su vida personal: los conflictos familiares, los retos que enfrentó como mujer en un entorno predominantemente masculino y su valiente lucha contra el cáncer, sin que nada de ello detuviera su conexión con la montaña.

A los 10 años, Tabei descubrió su pasión por el montañismo al escalar el volcán Nasu. Más tarde, se graduó en Literatura Inglesa en la Universidad de Mujeres Showa, donde se integró en el Club de Montaña y, en 1969, fundó el Club de Montaña para Mujeres de Japón, abriendo camino para otras alpinistas en un ámbito dominado por hombres. Es entonces, cuando después de varias expediciones, se sumergió en «Expedición japonesa del Everest para mujeres», para formar el primer grupo femenino en subir a la cima del pico más alto del mundo.

La travesía no fue sencilla. Y finalmente, tras una avalancha que separó al grupo, Tabei decidió no esperar y desafió las crestas más peligrosas, junto al sherpa Ang Tsering, hasta alcanzar la cima, convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo.

Fuera de la montaña, Tabei también superó obstáculos, como se refleja en el lado personal del filme biográfico sobre esta admirada mujer. En su faceta más personal, se muestra la importancia en su vida de Masanobu, su marido –a quien conoció en una expedición– y con quien formó una familia con dos hijos. En 2012, a la alpinista le diagnosticaron un cáncer peritoneal, pero ni siquiera la enfermedad logró apartarla de su pasión: siguió escalando hasta el final de sus días, el 20 de octubre de 2016.

La película, cuyo estreno en Japón es muy esperado, también refleja la sociedad de los años 70 en Japón y en gran parte de Asia, donde el alpinismo era un terreno reservado casi en exclusivo para los hombres. Pero Junko Tabei desafió esas reglas no escritas y, con su ejemplo, abrió un camino que rompió barreras y dejó un ejemplo de superación.