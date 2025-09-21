Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El director Junji Sakamoto, el actor Ryuya Wakaba y el hijo de la alpinista, Shinya Tabei. Imagen de la película que se proyecta en Sección Oficial fuera de concurso. DE LA HERA
'Climbing for life'

La primera mujer que coronó el Everest

«Me alegra que la historia de mi madre sea conocida por tanta gente», dice el hijo de Junko Tabei

Josu Collantes

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

El 16 de mayo de 1975, Junko Tabei, una joven alpinista originaria de Japón, coronó la cima del Monte Everest. Fue la primera mujer en ... hollar la montaña más alta del mundo. Una historia de superación ahora recordada en el marco del Zinemaldia gracias a 'Teppen no mukou ni anata ga iru / Climbing for Life' ('Escalando por la vida'), la cinta que narra la gesta de Tabei, que abrió camino a tantas alpinistas, algunas guipuzcoanas, que han llegado al techo del mundo en las últimas décadas. «Me alegra mucho que la historia de mi madre se proyecte en el festival y que sea conocida por tanta gente», aseguró ayer su hijo Shinya Tabei, en la presentación de la película, que han visto algunas de esas alpinistas que han seguido sus pasos como Amaia Aranzabal, la primera alpinista vasca que logró subir un ochomil.

