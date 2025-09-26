Jennifer Lawrence, recibe el Premio Donostia: «Eskerrik asko, me siento emocionada y fascinada»
La estadounidense recibe el segundo galardón de esta 73 edición tras el recibido por la productora Esther García
Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:57
Es su premio 122 en su precoz carrera como actriz (y ahora productora) pero Jennifer Lawrence ha recogido esta tarde el Premio Donostia como uno de los «más especiales» de su carrera. Ha recordado que lo tienen personalidades del cine que ella admira como Meryl Streep, Lauren Bacall o Pedro Almodóvar. «Cuando pienso que lo tienen ellos... Me siento emocionada y fascinada. Son personas que me han inspirado», ha señalado a la hora de recoger el que es el segundo Premio Donostia de esta 73 edición tras el que se llevó el pasado viernes la productora Esther García.
En actualización
Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.
Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.
Publicidad
-
1
-
2
-
3
- 4 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
-
5
- 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
- 7 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
-
8
-
9
- 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
-
Publicidad
Te puede interesar
-
-
-
-
-
Las Médulas reabren las visitas guiadas a los turistas tras los incendios
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.