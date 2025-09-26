Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jennifer Lawrence, recibe el Premio Donostia: «Eskerrik asko, me siento emocionada y fascinada»

La estadounidense recibe el segundo galardón de esta 73 edición tras el recibido por la productora Esther García

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:57

Es su premio 122 en su precoz carrera como actriz (y ahora productora) pero Jennifer Lawrence ha recogido esta tarde el Premio Donostia como uno de los «más especiales» de su carrera. Ha recordado que lo tienen personalidades del cine que ella admira como Meryl Streep, Lauren Bacall o Pedro Almodóvar. «Cuando pienso que lo tienen ellos... Me siento emocionada y fascinada. Son personas que me han inspirado», ha señalado a la hora de recoger el que es el segundo Premio Donostia de esta 73 edición tras el que se llevó el pasado viernes la productora Esther García.

