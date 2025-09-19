Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Esther García, el primer Premio Donostia de este 2025, en la terraza del Kursaal durante el posado para fotos. Estrada
Premio Donostia

Esther García: «El cine aún sigue siendo un mundo de hombres»

La segoviana, que recibirá el Premio Donostia esta tarde, se muestra «agradecida» porque el Festival haya reconocido por primera vez la labor de una productora

Marcela Salazar

Marcela Salazar

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:12

Motor silencioso del cine español. Ha trabajado en la sombra de la mano de los grandes directores. Sin ningún reconocimiento publico hasta ahora. La productora ... Esther García, que recibe el Premio Donostia esta tarde en la gala de inauguración del Festival de Cine de San Sebastián, es por primera vez protagonista.

