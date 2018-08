Los nuevos filmes de Spike Lee, Nadine Labaki y Alfonso Cuarón, entre las Perlas del Zinemaldia Fotograma de 'BlacKkKlansman'. último filme de Spike Lee que estará en la sección Perlas del Zinemaldia. / SSIFF La primera película como director de Bradley Cooper, que cuenta con Lady Gaga como coprotagonista, clausurará la sección RICARDO ALDARONDO Martes, 14 agosto 2018, 12:12

Diez nuevos títulos se incoporan a la programación de la sección Perlas del Festival de San Sebastián, con películas de directores tan destacados como Jacques Audiard, Damien Chazelle, Alfonso Cuarón, Mamoru Hosoda, Nadine Labaki, Spike Lee y Jia Zhangke. A las siete películas que ya se habían dado a conocer de las participantes en Perlas, ahora el Zinemaldia revela una decena de filmes, muchos de ellos estrenados o premiados este año en algunos de los principales festivales europeos, como Berlín, Cannes y Venecia, que también se verán en este apartado, y que optarán al Premio del Público.

La primera película como director del actor Bradley Cooper, una nueva versión de 'Ha nacido una estrella', protagonizada por él mismo y por Lady Gaga, será la encargada de clausurar esta sección.

Jacques Audiard (París,1962), que ya estuvo en San Sebastián con 'Un profeta' (2009), nominada al Oscar a la mejor película extranjera, presentará 'The Sisters Brothers', que se estrenará en el Festival de Venecia. Este western basado en la novela homónima de Patrick de Witt está protagonizado por Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix y John C. Reilly, quien también se ha involucrado en la producción.

La nueva película del ganador del Oscar al mejor director el año pasado, Damien Chazelle (Providence, Estados Unidos, 1985), vuelve a dirigir en 'First Man' a Ryan Gosling, que encarna a Neil Armstrong, el primer astronauta que pisó la Luna. La película del creador de 'La La Land', en la que también actúa Claire Foy ('The Crown'), inaugurará Venecia.

Alfonso Cuarón (México DF, 1968) compitió en la Sección Oficial de San Sebastián con su segunda película, 'A Little Princess' (1995). Desde entonces ha ganado un Oscar a la mejor dirección por 'Gravity' y sus películas 'Y tu mamá también' y 'Hijos de los hombres' han obtenido un amplio éxito internacional. Con 'Roma', que se estrenará en Venecia, retrata la vida de una empleada doméstica que trabaja en un barrio de clase media de Ciudad de México a principios de los 70.

'Roma', de Alfonso Cuaron. / SSIFF

En 'A Star is Born (Ha nacido una estrella)', esta nueva versión de la trágica historia de amor, Bradley Cooper (Philadelphia, Estados Unidos, 1975) debuta en la dirección y encarna a un músico curtido que descubre a una artista en apuros, interpretada por Lady Gaga, de la que se enamora. Ella acaba de abandonar su sueño de convertirse en una cantante de éxito hasta que conoce a Jack, que percibe enseguida su talento innato. Esta historia íntima traslada al espectador a un viaje a través de la belleza y los desafíos de una relación que lucha por sobrevivir. Tras su paso por Venecia, clausurará la sección Perlak en San Sebastián.

También Lukas Dhont (Bélgica, 1991) presentará su primer largometraje en San Sebastián, 'Girl', que obtuvo la Cámara de Oro a la mejor ópera prima de Cannes y el Premio Fipresci de Un Certain Regard. Dhont cuenta la historia de una joven que nació siendo niño y que sueña con convertirse en bailarina.

Ciro Guerra (Río de Oro, Colombia, 1981) comparte la dirección de 'Pájaros de verano' con Cristina Gallego (Bogotá, 1978), productora de sus películas anteriores. Guerra inició su trayectoria en Cine en Construcción donde fue premiada en 2003 su ópera prima, 'La sombra del caminante'. Su tercera película, 'El abrazo de la serpiente', proyectada en Horizontes Latinos, fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera. En 'Pájaros de verano' explica, a través de una historia real, el origen del narcotráfico en Colombia.

La primera película de animación que compitió en la Sección Oficial de San Sebastián fue 'The Boy and the Beast' (2015), de Mamoru Hosoda (Nakaniikawa, Japón, 1967). El autor de 'La chica que saltaba a través del tiempo' (2006) y 'Wolf Children' (2012) presenta ahora en San Sebastián 'Mirai', que fue estrenada en la Quincena de Realizadores de Cannes.

'Mirai', de Mamoru Hosoda. / SSIFF

Las participaciones de Nadine Labaki (Beirut, 1974) en San Sebastián se cuentan por premios. En 2007, con su debut como realizadora'Caramel', obtuvo el Premio del Público y de la Juventud, y en 2011, con su segunda película, '¿Y ahora adónde vamos?', fue elegida como mejor película europea por los espectadores. Con 'Capharnaüm', que obtuvo el Premio del Jurado en Cannes, aspira de nuevo al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián.

Aunque sus películas han sido programadas dentro de distintas retrospectivas, es la primera vez que una película de Spike Lee (Atlanta, Estados Unidos, 1957) competirá por un premio en San Sebastián. El autor de 'Malcolm X', galardonado con el Oscar y el César honoríficos, aspira al Premio del Público con 'BlacKkKlansman', una comedia dramática sobre un policía afroamericano que se infiltra en el Ku Klux Klan, que ha obtenido el Gran Premio del Jurado en Cannes y el Premio del Público en Locarno.

Jia Zhangke (Fenyang, China, 1970), en cambio, ha disfrutado de una amplia presencia en el Festival en los últimos años. En 2013 ganó el premio al mejor guion en Cannes por 'Un toque de violencia (2013), que fue proyectada en Perlas, la misma sección en la que fue seleccionada en 2015 'Más allá de las montañas', que obtuvo el Premio del Público a la mejor producción europea. Su cortometraje 'The Hedonists' fue proyectado en Zabaltegi-Tabakalera en 2016, el mismo año en el que integró el jurado oficial presidido por Bille August, que concedió la Concha de Oro a 'Yo no soy Madame Bovary', de Xiaogang Feng. Ahora intentará volver a conseguir el galardón de los espectadores con 'Ash is Purest White', película seleccionada en la competición oficial de Cannes, en la que describe los cambios que están transformando su país a través de una violenta historia de amor.

Estas películas se suman a las ya anunciadas en Perlas: 'El ángel' (Luis Ortega), 'Petra' (Jaime Rosales), 'Leto / Summer' (Kirill Serebrennikov),'Cold War' (Pawel Pawlikowski), 'Un día más con vida' (Raúl de la Fuente y Damian Nenow), 'Asako I & II' (Ryusuke Hamaguchi) y 'Three Faces' (Jafar Panahi).