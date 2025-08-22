Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater
Festival de Cine de San Sebastián 2025

Richard Linklater inaugurará Perlak con 'Nouvelle Vague'

También se podrán ver los últimos trabajos de Assayas, Baumbach, Ozon, Panahi o Sorrentino, entre los 16 largometrajes que se proyectarán en la sección

Teresa Flaño

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:52

'Nouvelle Vague', el homenaje que Richard Linklater realiza a la célebre corriente cinematográfica francesa y a la producción en 1959 de la película 'Al ... final de la escapada', de Jean-Luc Godard, inaugurará la sección Perlak de la 73 edición del Zinemaldia. 'Vie privée', de Rebecca Zlotowski será el filme que clausurará Perlak y en el que Jodie Foster interpreta a una psiquiatra que investiga la muerte de uno de sus pacientes. Los actores Daniel Auteuil, Virginie Efira, Matthieu Amalric y Vincent Lacoste también intervienen en este nuevo trabajo de Rebecca Zlotowski.

