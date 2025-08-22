Richard Linklater inaugurará Perlak con 'Nouvelle Vague'

'Nouvelle Vague', el homenaje que Richard Linklater realiza a la célebre corriente cinematográfica francesa y a la producción en 1959 de la película 'Al ... final de la escapada', de Jean-Luc Godard, inaugurará la sección Perlak de la 73 edición del Zinemaldia. 'Vie privée', de Rebecca Zlotowski será el filme que clausurará Perlak y en el que Jodie Foster interpreta a una psiquiatra que investiga la muerte de uno de sus pacientes. Los actores Daniel Auteuil, Virginie Efira, Matthieu Amalric y Vincent Lacoste también intervienen en este nuevo trabajo de Rebecca Zlotowski.

Entre las presentaciones de ambas películas, la sección Perlak, formada por dieciséis largometrajes, mostrará La Palma de Oro del Festival de Cannes, su Gran Premio del Jurado, el galardón a la mejor dirección y la Cámara de Oro, así como una amplia representación de títulos programados en la Mostra de Venecia. Los nuevos trabajos de Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kaouther Ben Hania, Yorgos Lanthimos, Kleber Mendonça Filho, François Ozon, Hlynur Pálmason, Jafar Panahi, Raoul Peck, Paolo Sorrentino y Joachim Trier compartirán sección con los debuts de Guillermo Galoe, Hasan Hadi y el tándem formado por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han. Todos ellos competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián.

La sección ofrecerá la posibilidad de ver el último trabajo de Noah Baumbach 'Jay Kelly', en la que George Clooney encarna a una gran estrella de cine que atraviesa una crisis personal. En el filme actúan Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher y Emily Mortimer, también coguionista.

Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright y Tom Sturridge protagonizan 'Le mage du Kremlin' , de Olivier Assayas (París, 1955), que narra cómo un joven artista y productor de televisión se convierte en asesor de Vladimir Putin.

François Ozon, un habitual del certamen concurrirá en esta ocasión dentro del apartado del Zinemaldia que presenta, entre otras películas, una recopilación de títulos de realizadores de prestigios que han pasado por los principales festivales. Lo hará con 'L'Étranger', la adaptación de la novela homónica de Albert Camus, con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant y Swann Arlaud en el elenco.

El filme de Ozon competirá en Venecia por el León de Oro, lo mismo que 'Bugonia', la nueva colaboración de Yorgos Lanthimos (Atenas, 1973) con la actriz y productora Emma Stone, protagonista junto a Jesse Plemons y Aidan Delbis.

Más Hlynur Pálmason

La presencia de Hlynur Pálmason en Donostia será por partida triple. Además de tener una exposición en Tabakalera, participará en Zabaltegi, como se anunció ayer, con Jóhanna af örk', y también lo hará en Perlak con 'Ástin sem eftir er', que participó en la sección Cannes Premier, y en la que captura un año en la vida de una familia a través de viñetas íntimas y sucesos extraños.

'Un simple accident', con el que el iraní Jafar Panhai ganó la Palma de Oro se encuentra entre las propuestas de Perlak, así como la película inaugural de Venecia, 'La Grazia' de Paolo Sorrentino, y el último Gran Premio del Jurado de Cannes, 'Affeksjonverdi', de Joachim Trier, en la que Reante Reinsve y Stellan Skarsgard protagonzian una exploración en la familia.