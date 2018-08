Nueve películas singulares para Zabaltegi-Tabakalera Fotograma de 'Di qiu zui hou de ye wan / Long Day's Journey into Night', de Bi Gan / SSIFF El Zinemaldia amplía a 18 títulos la programación de la sección más ecléctica RICARDO ALDARONDO Miércoles, 22 agosto 2018, 12:12

Un documental sobre Bergman, un nuevo cortometraje de la directora ya habitual de San Sebastián Lucile Hadzihalilovic, el filme que deslumbró en Cannes con su plano secuencia de una hora 'Long Day's Journey into the Night' o la alabada animación en 'stop-motion' de la chilena 'La casa lobo' son algunas de las nueve películas que se incorporan a la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de Cine de San Sebastian para ampliar la variedad de formas y estilos que constituye su razón de ser. Con estos nuevos títulos son ya 18 los filmes que forman parte de la sección y optan al premio Zabaltegi-Tabakalera.

Zabaltegi-Tabakalera acogerá la presentación de 'Kraben Rahu / Manta Ray' tras su paso por Venecia y Toronto. La ópera prima de Phuttiphong Aroonpheng (Bangkok, 1976) cuenta la historia de un pescador que rescata a un hombre herido e inconsciente en el bosque, con el que desarrolla un vínculo sin palabras.

El segundo largometraje 'Di qiu zui hou de ye wan / Long Day's Journey into Night', de Bi Gan (Kaili, China, 1989), tras su premiado debut, 'Kaili Blues', fue estrenado en Un Certain Regard. La película relata el regreso de un hombre a su ciudad natal en busca de una mujer.

El largometraje de animación stop-motion 'La casa lobo', de Cristobal León (Santiago de Chile, 1980) y Joaquín Cociña (Concepción, Chile, 1980), ha sido seleccionado en festivales internacionales como la Berlinale y Annecy, y ha recibido distintas menciones y distinciones. El debut de León y Cociña narra la historia de una joven que se refugia en una casa en el sur de Chile, tras escapar de una colonia de alemanes.

Procedente de Cannes Classics, 'Bergman – ett ar, ett Liv / Bergman – A Year in a Life (Bergman', su gran año), de Jane Magnusson (Estocolmo, 1968), retrata uno de los años más significativos de la carrera del cineasta sueco, que coincidió con el rodaje de El séptimo sello y Fresas salvajes.

'Sophia Antipolis', el segundo largometraje de Virgil Vernier (París, 1976), director de Mercuriales, se ha estrenado en Locarno en la sección Cineasti del Presente. El actor y realizador francés analiza una comunidad en un extraño territorio entre el Mediterráneo, el bosque y la montaña.

Además de los anunciados 'Los que desean' (Elena López Riera) y '592 metroz goiti' (Maddi Barber), se proyectarán los cortometrajes 'De Natura', de Lucile Hadzihalilovic (Lyon, 1961), que en 2004 ganó el premio New Directors por su ópera prima, Innocence y en 2015 regresó a San Sebastián, a la Sección Oficial, con su segunda película, 'Evolution', que obtuvo el Premio Especial del Jurado; 'The Men Behind the Wall', de Inés Moldavsky (Buenos Aires, 1987), estrenado en Berlín, sobre una mujer que vive en Israel que se relaciona con hombres residentes en Cisjordania a través de la aplicación Tinder; y 'Sobre cosas que me han pasado', de José Luis Torres Leiva (Chile, 1975), en su tercera participación en la sección tras 'El viento sabe que vuelvo a casa' (2016) y 'El sueño de Ana' (2017). Asimismo, se proyectará el corto 'Song for the Jungle' de Jean-Gabriel Périot, rodado en Calais, donde miles de emigrantes esperan para poder pasar a Inglaterra. El primer largometraje de Périot (Bellac, Francia, 1974), 'Una jeunesse allemande / A German Youth', inauguró la sección Panorama de la Berlinale y fue seleccionado en Zabaltegi, y el segundo, 'Natsu no hikari - Lumières d'été (Luces de verano)', compitió en 2016 en New Directors.

Con estas incorporaciones, son 18 las películas que aspiran al premio Zabaltegi-Tabakalera, incluidas las producciones 'Coincoin et les z'Inhumains / Coincoin and the Extra-humans' (Bruno Dumont), 'Las hijas del fuego' (Albertina Carri), 'Le livre d'image / The Image Book (El libro de las imágenes', Jean-Luc Godard), 'Da xiang xi di er zuo / An Elephant Sitting Still (Hu Bo)', 'Belmonte' (Federico Veiroj), 'Trote' (Xacio Baño) y 'Teatro de guerra' (Lola Arias).