Un pastel, una voz, un coche, un extranjero

Grande es la responsabilidad porque el Premio del Público, patrocinado por el Ayuntamiento donostiarra, representa 50.000 euros para la compañía que distribuya aquella película ... mundial que los espectadores consideren la mejor y 20.000 para la favorita europea. Este año todos, incluidos quienes en situación de desempleo consigan alguna de las 10.000 entradas puestas a su disposición por la organización, deben hilar muy fino. Tendrán que decidir si actúan como el jurado de Cannes, presidido por Juliette Binoche, que asumió la decisión muy política, muy social, muy solidaria de conceder la Palma de Oro a 'Un simple accidente', valiente y arriesgada obra de ese cineasta, Jafar Panahi, siempre hábil para zafarse de sus perseguidores, de sus vigilantes fundamentalistas, siempre directo pero también poético en sus trabajos indomables. Esa es una opcion para el jurado popular. La otra, jugar como ha hecho Venecia, presidida por Alexander Payne (autor de 'Nebraska'), y primar la fuerza fílmica por encima de los impulsos del corazón y la presión ambiental, atmosférica casi. En La Mostra, el León de Oro fue para Jarmusch y 'The Voice of Hind' de Kaouter Ben Hana recibió la plata.

Hay 16 películas en esta sección y todas acumulan arrobas de buen cine en su interior pero es muy posible que los espectadores, al oír la voz de esa chavalina que esperó, rodeada de los cadáveres de su familia, la muerte o el rescate decidan que no hay otra igual. Y la premien. Es una opción, tremenda. Esta película franco-tunecina (entradas agotadas...) creará polémica dura entre la gente, ¿se puede usar la voz real de una niña en peligro para denunciar en la ficción la crueldad del mundo? ¿Es lícito? Y cinematográficamente, ¿qué tan buena es la película de la autora de 'El hombre que vendió su piel', presentada en Cine y Derechos Humanos de 2022?

Dieciséis películas. Todas han probado su excelencia en otros lugares. Todas compiten contra el dolor y la rabia horribles que provoca 'The voice of Hind Rajab'. Todas dan para la discusión. 'Le mage du Kremlin' es lo último de Assayas. El director de 'Demon Lover' e 'Irma Vep' nos lanza de cabeza al 'Zar system' que no es lo mismo que el 'star system' pero casi, puesto que el agente del KGB que encarna Jude Law no es otro que esa criatura que sueña con hacer Rusia Grande de Nuevo y ser él su emperador omnipotente, Putin.

Grandes son también los dilemas que atraviesan lo último del Sorrentino que nos regaló 'Parthenope'. He aquí a Toni Servillo (Copa Volpi al mejor actor en Venecia) en 'La Grazia' interpretando, otra vez, a un presidente de la República. De nuevo la ironía, de nuevo hermosas y pérfidas reflexiones.

16 películas. Un Lanthimos macabro, divertido, imprescindible, 'Bugonia'. Amélie Nothomb, la autora de 'Estupor y temblores', convertida en dibujo animado. Ozon relee 'El extranjero' de Camus para nosotros. 'Nouvelle Vague' es una exquisitez, el público de Cannes ya premió 'La tarta del presidente', tan burlona y gozosa, y hay un coche averiado en 'Un simple accidente'. Gran responsabilidad la de los espectadores de esta edición 73.