Un pastel, una voz, un coche, un extranjero

Las dieciséis obras de esta sección son buenas. Premiadas, vitoreadas, debatidas en otros festivales. Es el público del Zinemaldia quien elige las dos mejores

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:23

Grande es la responsabilidad porque el Premio del Público, patrocinado por el Ayuntamiento donostiarra, representa 50.000 euros para la compañía que distribuya aquella película ... mundial que los espectadores consideren la mejor y 20.000 para la favorita europea. Este año todos, incluidos quienes en situación de desempleo consigan alguna de las 10.000 entradas puestas a su disposición por la organización, deben hilar muy fino. Tendrán que decidir si actúan como el jurado de Cannes, presidido por Juliette Binoche, que asumió la decisión muy política, muy social, muy solidaria de conceder la Palma de Oro a 'Un simple accidente', valiente y arriesgada obra de ese cineasta, Jafar Panahi, siempre hábil para zafarse de sus perseguidores, de sus vigilantes fundamentalistas, siempre directo pero también poético en sus trabajos indomables. Esa es una opcion para el jurado popular. La otra, jugar como ha hecho Venecia, presidida por Alexander Payne (autor de 'Nebraska'), y primar la fuerza fílmica por encima de los impulsos del corazón y la presión ambiental, atmosférica casi. En La Mostra, el León de Oro fue para Jarmusch y 'The Voice of Hind' de Kaouter Ben Hana recibió la plata.

