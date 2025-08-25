Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una imagen de 'La misteriosa mirada del flamenco'
Festival de Cine de San Sebastián

'La misteriosa mirada del flamenco' gana el Premio Sebastiane Latino que otorga Gehitu

Además, trece títulos programados en el certamen optan al Premio Sebastiane del Zinemaldia

T. F.

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:33

El largometraje 'La misteriosa mirada del flamenco', debut del cineasta chileno Diego Céspedes que clausurará la sección Horizontes Latinos, se ha alzado con el Premio ... Sebastiane Latino que otorga Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco. El jurado ha otorgado el galardón a «un road-trip de venganza y fantasía chilena que nos recuerda que amar nunca debería de ser motivo de castigo: ni social, ni divino». «Entregamos el galardón a esta película por hacernos de espejo de la incredulidad y el odio provocados por el miedo a lo desconocido que dejamos se anteponga a la empatía y al amor», reza el acta del jurado.

