'La misteriosa mirada del flamenco' gana el Premio Sebastiane Latino que otorga Gehitu

El largometraje 'La misteriosa mirada del flamenco', debut del cineasta chileno Diego Céspedes que clausurará la sección Horizontes Latinos, se ha alzado con el Premio ... Sebastiane Latino que otorga Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco. El jurado ha otorgado el galardón a «un road-trip de venganza y fantasía chilena que nos recuerda que amar nunca debería de ser motivo de castigo: ni social, ni divino». «Entregamos el galardón a esta película por hacernos de espejo de la incredulidad y el odio provocados por el miedo a lo desconocido que dejamos se anteponga a la empatía y al amor», reza el acta del jurado.

El galardón se concede al largometraje latinoamericano que mejor representa la defensa de las reivindicaciones y valores de la Comunidad LGBTIQA+. El filme de Céspedes se ha impuesto a los otros cuatro finalistas: 'Ato noturno', de Marcio Reolón y Filipe Matzembacher; 'Los inocentes', de Germán Tejada; 'Llueve sobre Babel', de Gala del Sol, y 'Un mundo para mí', de Alejandro Zuno.

En su fase de proyecto, 'La misteriosa mirada del flamenco' participó en 2020 en las residencias de Ikusmira Berriak, donde obtuvo el premio a la postproducción. Este año clausurará la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián tras haber conquistado el Premio Un Certain Regard de Cannes. Diego Céspedes ganó el Premio Nest con su primer cortometraje, 'El verano del león eléctrico' (2018), y con el segundo, 'Las criaturas que se derriten bajo el sol' (2022), participó en la Semana de la Crítica de Cannes e inauguró Zabaltegi-Tabakalera.

Como es tradición, la película ganadora del Premio Sebastiane Latino del pasado año se proyectará en distintas localidades guipuzcoanas durante el primer fin de semana del Festival de San Sebastián gracias a la colaboración de Gehitu con Mugen Gainetik y eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad. Así, el director brasileño Marcelo Caetano estará presente en la proyección del filme 'Baby' en los municipios de Errentería el 18 de septiembre, en Irun el 19 de septiembre y en Deba el 21 de septiembre.

El galardón en el certamen

Como es habitual, el Festival de San Sebastián acogerá la entrega del Premio Sebastiane, el reconocimiento de Gehitu a la mejor película LGBTIQA+ de cualquiera de las secciones del Festival de San Sebastián que mejor refleje los valores o realidades de las personas LGBTIQA+.

En la vigésimo sexta edición del premio hay trece películas candidatas: una en la Sección Oficial ('Maspalomas'); otra en New Directors ('Chuzhie Zemli' / 'Foreign Lands'); dos en Horizontes Latinos '(La misteriosa mirada del flamenco' y 'Dolores'); cuatro en Zabaltegi-Tabakalera ('Duas vezes Joäo liberada', 'El último arrebato', 'Estrany Riu' y 'Lurker'), y cinco en Made in Spain ('¡Caigan las rosas blancas!', 'L'edat imminent', 'Miss Carbón', 'Molt Lluny' y 'Un hombre libre').

El jurado estará compuesto por integrantes de Gehitu, un cineasta y la cantante, guionista, actriz y artista Samantha Hudson. La película ganadora se anunciará durante la gala de clausura y entrega de premios del Premio Sebastiane en el Bidassoa Taproom el viernes 26 de septiembre, a las 19.00 horas.