Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El Velódromo congregó a 3.000 personas para escuchar a la Euskadiko Orkestra. DE LA HERA

La música llenó la pantalla de energía

Juanjo Ocón dirigió ayer a Euskadiko Orkestra y Easo Abesbatza en un concierto con proyección lleno de vigor

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:58

El Zinemaldia se volcó ayer en la música y encontró, un año más, su perfecto aliado en la Euskadiko Orkestra. Easo Abesbatza y la ... cantante Blanca Paloma se sumaron a la agrupación en una velada en la que imperó la música rítmica, propia de películas como 'Los futbolísimos 2', 'Dragonkeeper' o 'El capitán Trueno y el Santo Grial'. A ellas se unieron bandas sonoras con un carácter más variado, como las escritas por el fallecido compositor Augusto Algueró, la emotiva 'La boda de Rosa', la intensa 'La casa de papel' y la de mayor intimidad del encuentro, 'Caminar el tiempo'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  2. 2

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  3. 3

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  4. 4 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  5. 5

    Descuelgan del puente del Kursaal a los dos manifestantes propalestinos
  6. 6

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  7. 7 La niebla hace flotar al monte Igeldo sobre la playa de La Concha y el cielo de San Sebastián
  8. 8

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  9. 9

    Noches movidas en Amara Viejo
  10. 10

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La música llenó la pantalla de energía

La música llenó la pantalla de energía