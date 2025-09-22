Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un libro recoge la labor creadora de Ikusmira Berriak en su décimo aniversario

El programa de apoyo al talento emergente audiovisual ha apoyado a 56 proyectos

Teresa Flaño

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:19

Ikusmira Berriak nació en 2015 al amparo de la Capitalidad Europea que se celebró en Donostia al año siguiente con Tabakalera, Zinemaldia y la empresa ... REC como impulsores. Posteriormente se sumó Elías Querejeta Zinema Eskola. El programa ha cumplido una década y sigue manteniendo sus principios, apoyar el talento emergente impulsar la creación audiovisual en todas sus fases -formación, producción y exhibición- a través de residencias. Ahora, para conmemorar esta década de tutelaje se ha editado un libro que recoge el éxito de la experiencia y pone en valor la contribución de los cineastas que han formado parte de ella. La obra 'Ikusmira Berriak 2015-2025', se ha presentado hoy en el marco del Zinemaldia y de Kabia, la jornada que se dedica a esos creadores en desarrollo.

