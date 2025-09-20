Juliette Binoche: «Robert Redford me dijo que tenía que hacer esta película»

Juliette Binoche (París, 1964) recibió el Premio Donostia en 2022, tras varios años ligada al Festival donostiarra, por lo que no es de extrañar que ... la famosa actriz francesa haya decidido debutar como directora en San Sebastián. Y es que en esta ocasión debuta como directora con In-I In Motion, un documental en el que enseña el proceso creativo detrás de su éxitosa performance junto al coreógrafo Akram Khan.

En 2007, Juliette Binoche y Akram Khan hicieron una pausa en sus carreras para crear juntos In-I, una original performance que giró por todo el mundo. Hoy, Juliette Binoche revive aquel estimulante viaje con el documental In-I In Motion, que surgió, según ha desvelado, gracias a la insistencia del recientemente fallecido Robert Redford.

«Nos presentábamos en Nueva York y al acabar Robert Redford vino detrás del escenario y me dijo que tenía que hacer una película sobre la obra», cuenta la destacada actriz, artista y bailarina francesa a la que nada o, casi nada se le resiste.

«No sabía cómo iba a hacerlo. Acabamos la gira en París y le pregunté a mi hermana si podía darme todo lo que habrá grabado durante nada más y nada menos que 15 años. Era mucho material», revela la actriz sobre el proceso de creación con el que «quería que la gente experimentara lo que significa crear y meterse de lleno en un viaje de un mundo que desconocen por completo».

El esfuerzo físico de Juliette Binoche

Como si de un puzzle se tratase. Todas las piezas se van uniendo y toman sentido al final del documental, en un primera parte algo más floja, que acaba con toda una oda a la actuación. Un documental que muestra el compromiso total de los implicados y la transformación personal que ha supuesto para Binoche.

«Me rompí varios dedos de los pies durante los ensayos y tuve varios dolores de rodilla», revela sobre el esfuerzo físico al que tuvo que someterse. «Aunque con el tiempo mi cuerpo se fue acostumbrando y pasó de cero a cien. El objetivo de esta película es volver al pasado, pero también inspirar a las personas para que crean en su potencial y ser constantes ante los desafíos que puedan existir», se sinceraba la actriz.

«Hoy es un día muy especial para mi y me siento como un cuento de hadas. Siento que soy cenicienta. Hacer un documental es una inversión muy arriesgada porque estos no ganan tanto dinero como una película de ficción, pero tienes que creer en ello». La actriz finalizaba diciendo que «no me siento una directora, yo solo he sido la encargada de seleccionar las imágenes llenas de pasión. Ha sido un disfrute y también un viaje desafiante».