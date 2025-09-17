Juliette Binoche dedica un emotivo mensaje a Robert Redford justo antes de estrenar su película en San Sebastián

Iker Elduayen San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:46 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

Desde lo alto, Robert Redford, fallecido este martes a los 89 años, verá bailar a Juliette Binoche en la pantalla. No con su presencia, pero sí con su legado. Este sábado, en el Festival de Cine de San Sebastián, la actriz francesa estrenará 'IN-I IN MOTION', una película nacida, como ella misma ha contado, gracias al impulso, la fe y la pasión que Redford le transmitió hace más de una década. En un conmovedor mensaje en redes sociales, Binoche confiesa que soñó con mostrarle la película en vida, pero que ahora solo puede esperar que él «pueda verla desde donde está».

La historia tiene algo de íntimo y algo de fábula cinematográfica. En 2008, la actriz, junto al coreógrafo Akram Khan, presentó en Nueva York el espectáculo 'IN-I', una arriesgada pieza de teatro-danza que rompía los límites entre cuerpo, palabra, música y emoción. Entre el público estaba Redford. Lo que vio lo conmovió tanto que, según revela ahora Binoche, no dejó de insistirle en que aquella obra debía transformarse en una película, y que debería hacerlo ella misma. Fue su entusiasmo y su confianza ciega en la expresión artística lo que sembró una semilla que ha tardado más de 15 años en florecer.

'IN-I IN MOTION', proyección especial fuera de concurso de la Sección Oficial de esta 73 edición del Festival de San Sebastián, no es un simple registro escénico, sino una reinterpretación cinematográfica profundamente personal, una especie de ensayo visual donde Binoche mezcla imágenes de archivo, ensayos, memorias, movimiento y reflexión. El resultado, una película que habla sobre el tiempo, el cuerpo, la creación… y también sobre la necesidad de hacer, de no abandonar una intuición. Una necesidad que, como ella admite, Robert Redford «ayudó a mantener viva».

Creadores mutuos

Juliette Binoche y Robert Redford nunca compartieron pantalla ni proyecto alguno. Su relación fue otra, la que une a un creador con otro. Redford no solo fue una leyenda como actor y director, también ejerció como mecenas del cine independiente. Se consolidó como faro ético y artístico que, con el instituto Sundance como plataforma, supo escuchar las voces nuevas y urgentes. Binoche, al rendirle homenaje, no lo hace solo como admiradora, sino como testigo de ese impulso invisible que él sabía despertar.

«Me diste la visión de un nuevo camino solo en ser tú», escribe ella en el texto que acompaña a la despedida que la francesa dedica a la leyenda de Hollywood. Una frase que resume la profunda huella que Redford ha dejado en generaciones de artistas. No todos tienen que haber trabajado con él para sentir su influencia. A veces, basta una conversación, una mirada, un empujón generoso en el momento preciso. A veces, basta con que alguien te diga que sí.

Este fin de semana en San Sebastián, cuando las luces se apaguen y comience la proyección de 'IN-I IN MOTION', Juliette Binoche no solo presentará una película, su primera cinta como directora, también saldará una deuda, cumplirá una promesa. Una película que es, en sí misma, una carta de amor a la inspiración.