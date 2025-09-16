Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Robert tampoco cenó aquí: el sueño imposible de un Donostia para Redford

El actor siempre estuvo en la lista de 'deseados' para el galardón: en 2018 estuvo a punto de convertirse en realidad. Al menos no lo rechazó, como su amigo Paul Newman

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:07

Se ha ido sin pisar San Sebastián. Robert Redford era el «deseado» por muchos, y también por el Zinemaldia. Desde que se creó el ... Premio Donostia el actor figuraba en la primera línea de los candidatos, pero las gestiones nunca cuajaron. Hubo un año en que el Zinemaldia estuvo a punto de dar «el golpe»: en 2018 los astros se conjuraron y pareció posible su presencia en la ciudad. Más aún, estaban «casi comprometidos» los galardones de esa edición para Redford y Nicole Kidman. Vaya ticket.

