Robert tampoco cenó aquí: el sueño imposible de un Donostia para Redford

Se ha ido sin pisar San Sebastián. Robert Redford era el «deseado» por muchos, y también por el Zinemaldia. Desde que se creó el ... Premio Donostia el actor figuraba en la primera línea de los candidatos, pero las gestiones nunca cuajaron. Hubo un año en que el Zinemaldia estuvo a punto de dar «el golpe»: en 2018 los astros se conjuraron y pareció posible su presencia en la ciudad. Más aún, estaban «casi comprometidos» los galardones de esa edición para Redford y Nicole Kidman. Vaya ticket.

Pero el castillo de naipes cayó. Ocurre cada año (en esta misma edición) con «casi premios» quedan en 'casi'. Los rodajes, las promociones y los caprichos de la industria desbarataron los planes. En vez del mítico actor se llevó el Donostia de ese año Danny De Vito, un Redford txikito.

Es el penúltimo de los grandes. Clint Eastwood, Jack Nicholson, Robert de Niro o Al Pacino son otras de las leyendas que quedan en activo. Eastwood y Nicholson también han sido reiteradamente contactados por el Zinemaldia y ya parecen sueños imposibles; De Niro y Pacino sí estuvieron aquí. El propio José Luis Rebordinos ha confesado en entrevistas las gestiones realizadas a lo largo de los años para premiar a Redford o Eastwood.

El recordado Diego Galán, director tantos años del Zinemaldia e inventor del Premio Donostia, tituló sus memorias festivaleras 'Jack Lemmon nunca cenó aquí': fueron muchas las estrellas que llegaron de la mano de Diego, pero él siempre se martirizó por la estrella que no vino. Y lo intentó muchas veces. Lo mismo ocurre con Redford.

Al menos Robert Redford nunca rechazó expresamente el premio, como sí hizo su compañero en tantos aventuras Paul Newman. Cuando el Festival le envió la invitación formal «el actor nos contestó diciendo que rechazaba este tipo de homenajes», contó Diego Galán. En la carta, «escrita a máquina vieja», Newman explicaba que Joanne Woodward y él habían decidido prescindir de cualquier tipo de premio, y adjuntaron una copia de la carta que enviaron a los Clinton cuando, desde la Casa Blanca, les ofrecieron un homenaje similar: «Hemos tenido la suficiente fortuna de recibir suficientes honores 'a efectos normales'. Más sería un atracón. Hemos decidido que el truco es evitar la galopante enfermedad social llamada 'honorrea' y su hermana, a la que llamo 'filantropía ruidosa'. Espero que sean ustedes comprensivos con esta postura que nos permite sentarnos y dedicarnos a las flores».

Ahora Newman y Redford vuelven a reunirse en otro reparto. Por fortuna, quedan sus películas.