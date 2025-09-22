Jose Mari Goenaga: «Un palmarés dice más del jurado que lo compone que de las películas en sí»

Laura Chamorro San Sebastián Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

La película de Sección Oficial 'Maspalomas' se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la tercera jornada del Festival de Cine de San Sebastián con una notable aceptación entre público y crítica. Sus directores Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga se han mostrado «satisfechos» por la «acogida» que una vez ha tenido uno de sus proyectos en el Zinemaldia. Un Festival que, al igual que Nagore Aranburu y Kepa Errasti, lo consideran «casa». Así ha vivido El Diario Vasco su paso por la alfombra roja.

Temas

Festival Internacional de Cine de San Sebastián