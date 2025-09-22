Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El equipo de Maspalomas en el 'photocall' de la alfombra roja del Kursaal
Alfombra roja

Jose Mari Goenaga: «Un palmarés dice más del jurado que lo compone que de las películas en sí»

La película 'Maspalomas' de Sección Oficial revoluciona la alfombra roja del Kursaal

Laura Chamorro

Laura Chamorro

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:11

La película de Sección Oficial 'Maspalomas' se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la tercera jornada del Festival de Cine de San Sebastián con una notable aceptación entre público y crítica. Sus directores Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga se han mostrado «satisfechos» por la «acogida» que una vez ha tenido uno de sus proyectos en el Zinemaldia. Un Festival que, al igual que Nagore Aranburu y Kepa Errasti, lo consideran «casa». Así ha vivido El Diario Vasco su paso por la alfombra roja.

