Jennifer Lawrence se hace algunos selfies con los admiradores que se agolparon en la alfombra roja previa a la gala de entrega del Premio Donostia.

Jennifer Lawrence se hace algunos selfies con los admiradores que se agolparon en la alfombra roja previa a la gala de entrega del Premio Donostia. Lobo Altuna
Zinemaldia | Plano general

Jennifer Lawrence: valiente, joven y contenida

La actriz estadounidense hizo «un Jolie» al llegar y agradeció su Donostia con 'serenidad profesional' en una gala sin efusividades. Hoy se desvela un palmarés que el jurado decidió rápido. ¿Es eso bueno?

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:09

La llegada de Jennifer Lawrence hizo temer lo peor: la actriz practicó lo que ya se denomina en el Festival 'un Angelina Jolie'. Entró al ... María Cristina por la puerta de servicio, como la otra estrella de esta 73 edición, y no se dejó ver hasta la hora del photocall. Entonces sí apareció rutilante, firmó algunos autógrafos y protagonizó una rueda de prensa en la que, según remarcó la moderadora, las preguntas debían atenerse «a su carrera y a la película que presenta». Pero al final Lawrence denunció valiente «el genocidio de Gaza» y mostró su compromiso «con un mundo mejor».

