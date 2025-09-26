Jennifer Lawrence se luce por fin en San Sebastián tras marcarse un Angelina Jolie en su llegada al hotel
El segundo Premio Donostia ha entrado al Hotel María Cristina por una puerta de servicio y solo ha sido vista cuando se dirigía al Kursaal a la rueda de prensa de la cinta 'Die My Love'
B. C.
Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:29
Jennifer Lawrence, el segundo Premio Donostia de esta edición y una de las estrellas más esperadas del 73 Zinemaldia, ya está en San Sebastián. La ... intérprete, que recibirá el galardón en reconocimiento a su trayectoria, ha desembarcado esta mañana en la ciudad, aunque lo hecho con toda la discreción posible.
A pesar de la expectación que ha generado su llegada, Lawrence no se ha dejado ver en las primeras horas de su estancia en la capital guipuzcoana. Ha llegado al Hotel María Cristina pasadas las once de la mañana y, de la misma manera que lo hizo Angelina Jolie unos días antes, ha entrado por una puerta de servicio para evitar las cámaras. Ni posados, ni saludos improvisados.
La intérprete de 'Juegos del hambre' se ha mantenido alejada de la prensa hasta que ha llegado la hora del photocall de la película 'Die My Love' ', donde finalmente ha aparecido para encontrarse con los medios y el público. Vestida con un dos piezas negro, ha posado con la elegancia que le caracteriza.
La estrella ganadora del Óscar por 'El lado bueno de las cosas' será homenajeada con el máximo galardón honorífico del certamen esta tarde, que reconoce tanto su brillante carrera como su influencia en el cine contemporáneo. Lawrence, a sus 35 años, se convertirá en la personalidad más joven en llevarse el Premio Donostia.
