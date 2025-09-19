Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Premio Donostia

Jennifer Lawrence: grandes éxitos y tropezones

Quizás no tenga sentido dar un premio por toda su carrera a una actriz de 35 años con mucho por hacer. Pero admitamos que, hasta ahora, su trayectoria es intensa

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:00

Febrero de 2013. Jennifer Lawrence es candidata al Oscar a la Mejor Actriz por 'El lado bueno de las cosas'. 'Time' le acaba de incluir ... en su lista de las 100 personas más influyentes del planeta. La noche de la ceremonia, su nombre resuena en el Dolby Theatre. A sus 22 años de edad, sólo Marlee Matlin era más joven que ella al recibir la estatuilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  4. 4 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  5. 5

    Angelina Jolie estará este domingo en San Sebastián
  6. 6

    La premio Donostia Esther García ya está en San Sebastián
  7. 7 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  8. 8

    La concesión del complejo La Perla se renueva hasta 2040 con los mismos usos
  9. 9 La actriz Silvia Alonso alza la voz por Palestina: «Es tan atroz que debería estar por encima de derechas o izquierdas»
  10. 10 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jennifer Lawrence: grandes éxitos y tropezones

Jennifer Lawrence: grandes éxitos y tropezones