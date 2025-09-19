«Es muy importante que nuestra película haya abierto el festival para mostrar la relevancia del cine argentino»

La salud mental y el cuidado de las personas mayores se han convertido en ejes cada vez más visibles en la gran pantalla. Con ese ... trasfondo llega '27 noches', la película que inaugura la competición dentro de la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Un drama familiar atravesado por la comedia, que invita a reflexionar sobre la salud mental y la libertad propia de una persona mayor. «Es fundamental hablar de las enfermedades mentales. Necesitamos aprender a dialogar sobre lo que se entiende por bienestar o enfermedad, y también visibilizar a aquellas personas que la sociedad suele dejar al margen», ha subrayado esta mañana durante la rueda de prensa el director de la película Daniel Hendler, quien además también protagoniza la cinta.

Basada en el libro homónimo de Natalia Zito e inspirada en hechos reales, '27 noches' sigue la historia de Martha Hoffman, una millonaria octogenaria ingresada en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas. El perito Casares (Hendler) deberá determinar si se trata de una estrategia familiar para quedarse con la herencia o si, por lo contrario, Martha padece una demencia que compromete su vida. El filme, rodado entre enero y febrero de este año, atravesó un proceso de posproducción «muy rápido», según ha declarado Agustina Llambí, productora de la película. «Ha sido un trabajo muy rápido, pero hacerlo entre amigos siempre vuelve todo más ameno».

Daniel Hendler, además de ser el director del largometraje, también asume el rol de actor principal: «Ha sido algo novedoso para mí hacer de director y actor al mismo tiempo, pero gracias a un equipo de producción, he podido sacar adelante el trabajo de una forma más sencilla de lo que imaginaba», ha añadido. Asimismo, Carla Peterson, quien interpreta a una de las hijas en la película, ha señalado la dificultad de meterse en el papel de una persona que ni ella misma no comprende: «He tratado de no jugar mucho con este personaje, pero tampoco oponerme a él, aunque no esté de acuerdo con sus actos», asegura la actriz.

Desafíos en el cine argentino

Durante la rueda de prensa, el equipo de la película -de producción argentina-, ha manifestado la situación precaria que vive la industria cinematográfica bajo el mandato del gobierno de Milei. «La situación es absolutamente dramática en Argentina. Con el mandato del nuevo gobierno argentino, lo más probable es que, a partir de ahora, la presencia del cine argentino sea mucho menor», ha señalado Llambí, productora de la película. Subrayando las declaraciones de su compañera, Santiago Mitre, productor del filme ha señalado que «es muy importante que nuestra película haya marcado el inicio de un festival como este, para demostrar lo importante que es el cine argentino».