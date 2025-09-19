Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El realizador uruguayo, Daniel Hendler, posa junto a la actriz, Carla Peterson, durante la presentación de la película argentina '27 noches'. EFE
Festival de Cine de San Sebastián

«Es muy importante que nuestra película haya abierto el festival para mostrar la relevancia del cine argentino»

'27 noches' inaugura la competición de la Sección Oficial con una reflexión sobre la salud mental y la libertad personal de una persona mayor

Josu Collantes

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:04

La salud mental y el cuidado de las personas mayores se han convertido en ejes cada vez más visibles en la gran pantalla. Con ese ... trasfondo llega '27 noches', la película que inaugura la competición dentro de la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Un drama familiar atravesado por la comedia, que invita a reflexionar sobre la salud mental y la libertad propia de una persona mayor. «Es fundamental hablar de las enfermedades mentales. Necesitamos aprender a dialogar sobre lo que se entiende por bienestar o enfermedad, y también visibilizar a aquellas personas que la sociedad suele dejar al margen», ha subrayado esta mañana durante la rueda de prensa el director de la película Daniel Hendler, quien además también protagoniza la cinta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  5. 5

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8

    Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  9. 9 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  10. 10

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Es muy importante que nuestra película haya abierto el festival para mostrar la relevancia del cine argentino»

«Es muy importante que nuestra película haya abierto el festival para mostrar la relevancia del cine argentino»