Guillermo del Toro, con el actor Oscar Isaac, en una escena de 'Frankenstein'.
Guillermo del Toro, con el actor Oscar Isaac, en una escena de 'Frankenstein'. NETFLIX

La inesperada estrella de Hollywood que 'acudió' a la película sorpresa del Zinemaldia: «Vayan a echarse unos pintxos a mi salud»

El director de 'Frankenstein', Guillermo del Toro, no pudo acercarse a San Sebastián pero envió un cariñoso vídeo a los espectadores que acudieron a las dos proyecciones de anoche

I.G.

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:30

La película sorpresa del Festival de Cine de San Sebastián dio mucho que hablar. Y es que la reciente adaptación de un clásico como 'Frankenstein', a cargo del director mexicano Guillermo del Toro, se proyectó anoche por partida doble en el Zinemaldia, tanto en el Principal como en el Victoria Eugenia. La cinta de este clásico no dejó indiferente a nadie, pero menos aún la sorpresa que les regaló un director que, lejos de San Sebastián, no dudó en mandarles un cariñoso mensaje en vídeo.

«Hola, soy Guillermo del Toro, director de 'Frankenstein'», saludó el director mexicano en un vídeo proyectado antes del comienzo de la película. Y seguidamente pasó a agradecer a su audiencia la confianza mostrada: «Muchas gracias por venir a esta proyección especial de la película, sorpresa, en el Festival de Cine de San Sebastián». Primeras risas por la ironía del mexicano, todo un referente y director estrella en Hollywood.

En el vídeo, de apenas 25 segundos de duración, el prestigioso director de películas como 'La forma del agua', 'El laberinto del fauno' o 'Hellboy 2' se mostró muy satisfecho del resultado final y no dudó en reconocer que desde que era un niño siempre había soñado con realizar su propia adaptación de 'Frankenstein'. «Estoy muy emocionado de compartirla con ustedes. Es una película que he buscado hacer desde antes de que tuviera una cámara», reconoció.

El propio Guillermo del Toro finalizó su intervención en vídeo con un guiño al Zinemaldia y, sobre todo a San Sebastián y a su reconocida gastronomía. Es por ello que no dudó en invitar a su audiencia a disfrutar de un inmejorable plan una vez acabara la proyección: «Espero que disfruten de la película y se vayan a echar unos pintxos a mi salud». Todo un guiño que sacó más de una sonrisa entre los asistentes.

