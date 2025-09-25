'Frankenstein' de Guillermo del Toro, la película sorpresa de este año

Alberto Moyano San Sebastián Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:20 | Actualizado 09:27h. Comenta Compartir

El Festival de Cine de San Sebastián ha confirmado que 'Frankenstein' de Guillermo del Toro será la película sorpresa de este año. Tal y como adelantó ayer DV, la cinta del director mexicano, estrenada en Venecia y con el actor de origen vasco Jacob Elordi en el reparto, se proyectará el viernes en el Principal (21.45 horas) y en el Victoria Eugenia (22.30), y el sábado en la gran pantalla del Velódromo (18.00 horas).

La adaptación del clásico que ha firmado el director mexicano, obsesionado con la novela desde que la leyó con once años, ha pasado por el certamen italiano con las mejores críticas y una ovación –la nueva unidad de medida festivalera– de trece minutos al término de su proyección. La películas se estrenará en cines el 18 de octubre, antes de su incorporación el 7 de noviembre al catálogo de la plataforma Netflix.

'Frankenstein' «es una especie de sueño, o más bien una religión para mí desde niño», dijo en Venecia Guillermo del Toro, que ha contado para su película con los actores Oscar Isaac para el papel de un Victor Frankenstein convertido aquí en artista, además de en anatomista y científico, y Jacob Elordi, que interpreta a la criatura a la que ya dio vida Boris Karloff, entre otros.

En su reflexión, ya presente en la novela, en torno a que los verdaderos monstruos son, más que sus criaturas, aquellos tentados a jugar a ser dioses, el director mexicano ha dotado de su película de «la pureza o la translucidez de casi un alma recién nacida» para que «pareciera una bella obra de arte hecha a mano».

Jacob Elordi se mete en la piel de un monstruo que carece de costuras por cuanto fue intención del director que pareciera más un recién nacido que un ser reconstruido con partes de otros. «No queríamos que pareciera una víctima de un accidente», dijo en Venecia Del Toro, en referencia a su trabajo con Mike Hill, diseñador de las criaturas de la película. «Queríamos que tuviera la pureza o la translucidez de casi un alma recién nacida, que pasara de ser un alma recién nacida a ser una especie de humano tipo 'pienso, luego existo».

Elordi, de rodaje en Australia

Lo que sí parece más que complicado es que algún miembro pueda venir a Donostia para acompañar alguna de las tres proyecciones. En el caso de Jacob Elordi, debido a que se encuentra rodando en su Australia natal. De orígenes vascos –su abuelo era de Ondarroa y su padre creció en Bilbao–, Elordi siempre ha recalcado que es un hijo de la emigración hasta el punto de que corrigió su entrada a la Wikipedia que informaba de sus antepasados «españoles». «Eso no es cierto. Yo desciendo de vascos, que son un pequeño pueblo que se ubica entre Francia y España», contaba el intérprete en un vídeo grabado hace cinco años para la revista GQ. «Mi abuelo me estrangularía si supiera que en Wikipedia pone 'ascendencia española'», señalaba.

En cualquier caso, se ha convertido en uno de los actores más solicitados y mejor pagados de Hollywood tras trabajar en películas como 'Priscilla', 'Oh Canadá' o 'Cumbres borrascosas', y en la serie de HBO 'Euphoria'.

Temas

Guillermo Del Toro