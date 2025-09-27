Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un fotograma de la película del realizador húngaro György Pálfi.
Zabaltegi-Tabakalera | 'Kota'

El gallo rojo era guapo y la gallina negra, valiente

György Pálfi, director húngaro, fascina Zabaltegi convirtiendo a una 'Gallus gallus domesticus' en la protagonista de 'Kota'

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:30

No es el primer ejemplar de la especie 'Gallus Gallus' que se apropia de la pantalla en esta edición número 73. Negro, bien amado y ... digamos que cuarto personaje principal en la espléndida 'The President´s Cake' era el gallo de Lamia, la niña iraquí protagonista. Y a más de más, en el segundo episodio de la torerísima y regocijante (con detalles de melancolía) 'La Suerte', la serie de Paco Plaza, hay un ave galliforme correteando por los pasillos de un hotel ultramoderno, tan lista ella que sabe llamar a la puerta de la habitación de su dueño para que se la abran. A más de más, en la concurrencia para el premio de la sección Nest, la directora malaya Hui Yin Koo también convierte a unos pollos en parte bien importante de ese su cuento agrio pero con destellos lindos que es 'Daughter'.

