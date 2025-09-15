Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los dos directores, con los actores Iban Garate y Ramon Agirre.

Un galardón que reconoce la apuesta por hacer cine en euskera

Los directores agradecen recibir el premio pero aseguran que «todavía tenemos ganas de seguir contanto historias»

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:06

Telmo Esnal (Zarautz, 1966) y Asier Altuna (Bergara, 1969) recibirán el premio Zinemira en la gala que celebrará el cine vasco el 23 de septiembre, ... galardón honorífico que otorgan el Festival de San Sebastián y la asociación de productoras EPE-IBAIA para reconocer la trayectoria de una personalidad del cine vasco. Este reconocimiento coincide con el vigésimo aniversario del estreno del primer largometraje que firmaron juntos, la comedia 'Aupa Etxebeste!', que se convirtió en un hito del cine en euskera, ya que su éxito dio visibilidad a las producciones realizadas en euskera y abrió el camino a otras producciones que se han rodado en euskera.

