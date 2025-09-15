Un galardón que reconoce la apuesta por hacer cine en euskera

Telmo Esnal (Zarautz, 1966) y Asier Altuna (Bergara, 1969) recibirán el premio Zinemira en la gala que celebrará el cine vasco el 23 de septiembre, ... galardón honorífico que otorgan el Festival de San Sebastián y la asociación de productoras EPE-IBAIA para reconocer la trayectoria de una personalidad del cine vasco. Este reconocimiento coincide con el vigésimo aniversario del estreno del primer largometraje que firmaron juntos, la comedia 'Aupa Etxebeste!', que se convirtió en un hito del cine en euskera, ya que su éxito dio visibilidad a las producciones realizadas en euskera y abrió el camino a otras producciones que se han rodado en euskera.

Ambos cineastas se muestran «agradecidos» por recibir el premio, aunque entre risas admiten que este reconocimiento esperaban recibirlo «dentro de unos años», al final de su carrera, «porque todavía tenemos ganas de seguir contando historias».

En el caso de Asier Altuna, presentará el largometraje 'Karmele' en la Sección Oficial del Zinemaldia, en las Proyecciones Especiales fuera de concurso –a las salas comerciales llegará el 10 de octubre–. La película, protagonizada por Jone Laspiur y Eneko Sagardoy, está inspirada en la novela 'La hora de levantarnos juntos' de Kirmen Uribe, donde se narra el impacto que en las vidas particulares de una familia vasca tuvieron la Guerra Civil y la II Guerra Mundial. Un drama histórico que nunca pensó que pudiera escribir «hasta que vi 'Handia', fue cuando me di cuenta que en euskera también se podían hacer grandes producciones, me abrió un nuevo mundo».

Inmerso en plena promoción –«esta es la parte que menos me gusta, la de las entrevistas y las fotos», reconoce–, Asier Altuna está trabajando en el guion de otro largometraje. «Es el momento en el que más relajado me siento, cuando escribo».

En el caso de Telmo Esnal, tras estar «alejado un tiempo», ha vuelto a trabajar «como ayudante», pero desvela que está escribiendo de nuevo. «Tengo un proyecto entre manos que creo que puede salir», asegura. El cineasta zarauztarra admite que hoy en día el cine lo siente «de otra manera, tengo la sensación que hubo una época en la que el objetivo era hacer cine, pero ahora tengo otros objetivos». «Seguiré haciendo cine –añade–, porque es mi profesión y disfruto haciéndolo, pero también tengo interés por otras cosas».