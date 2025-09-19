La fiesta de los famosos en Donostia por el inicio del Festival de Cine de San Sebastián: de Miguel Ángel Silvestre a Eugenia Silva o Fernando Llorente Tabakalera vuelve a acoger de nuevo este viernes la gala de Vanity Fair y Armani en el arranque del Zinemaldia

Miguel Ángel Silvestre, en una de sus visitas al Festival de Cine de San Sebastián.

J.M. Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:13

Donostia vuelve a convertirse un año más en en el epicentro del mundo del cine con motivo del Festival de Cine de San Sebastián, cuya inauguración oficial tiene lugar este viernes a las 20.30 desde el Kursaal.

El inicio de diez días repletos de películas, alfombras rojas, proyecciones, conferencias y galas de la mano de sus actores, actrices, directores, celebridades y un sinfín de profesionales vinculados al sector que, además de presentar a crítica y público sus nuevas producciones, tendrán tiempo de disfrutar durante su estancia en la capital guipuzcoana.

Así, como cada edición del Zinemaldia, las fiestas que se llevan a cabo en diferentes lugares de la ciudad reunirán a algunas de las celebridades de nuestro cine como es el caso de la gala de Vanity Fair y Armani de este viernes en Tabakalera.

Un evento imprescindible dentro del marco del festival al que asistirán, entre otros, Eugenia Silva, Miguel Ángel Silvestre, Clara Lago, Andrés Velencoso o Álvaro Morte.

No obstante, la presencia de invitados no se limita solo al mundo del cine y otros rostros conocidos como Fernando Llorente, María Pombo o Rocío Crusset tampoco se perderán la cita que arrancará a las 21.45 en Tabakalera y que contrará con Alberto Moreno, Head of Editorial Content de Vanity Fair España, y Paula Alén, Directora de Comms & Marketing Armani Beauty de España y Portugal, como anfitriones de la velada.

Lista de invitados a la fiesta de Vanity Fair y Armani en el Festival de Cine de San Sebastián

Entre una larga lista de invitados, asistirán a la gala los embajadores de Armani Beauty en España: Eugenia Silva, Miguel Ángel Silvestre, María Pombo, Clara Galle, Nuno Gallego y Julio Peña.

Y, además: Álvaro Morte, Andrés Velencoso, Silvia Abascal, Ingrid García-Jonsson, Clara Lago, Marina Guerola, María Hervás, Manuela Velasco, Mireia Oriol, Laura Ponte, Lucía Rivera, Rocío Crusset, Fernando Guallar, Fernando Llorente, Loreto Mauleón, Alfonso Bassave, Greta Fernández, Iván Sánchez, Dafne Fernández, Andrea Duro, Oriol El Cacho, Davinia Pelegrí, Chacha Huang, Jorge López, Borja Luna, Marta Nieto, Zoe Bonafonte, Lucía Jiménez, Pau Ramis, Nico Furtado, Diego Martín, Clara Mas, Tamar Novas, Xavi Serrano, Luna Berroa, Godeliv Van Den Brandt, Peter Vives, Agustín Della Corte y Najwa Khilwa, entre otros.