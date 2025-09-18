Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juan Antonio Bayona, a su llegada al hotel María Cristina. De la Hera

Un intenso arranque: ¿quién dijo que este año hay menos glamour?

Almodóvar entrega esta noche el Donostia a Esther García en la inauguración, Juliette Binoche llega hoy y Angelina Jolie, la sorpresa, presenta su filme el domingo

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:57

Corrió la etiqueta de que el Zinemaldia tendrá este año menos 'glamour' pero el arranque parece desmentirlo: un buen puñado de estrellas se reúne este ... fin de semana en Donostia. Estrellas de las que brillan en pantalla, de Juliette Binoche a Angelina Jolie, la sorpresa desvelada al fin, pero también estrellas de las que trabajan detrás de las cámaras, de Almodóvar a Esther García o directores como Richard Linklater a Joaquin Trier. Y súmese a eso todo el 'star system' del cine español. La 73 empieza fuerte.

