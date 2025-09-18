Un intenso arranque: ¿quién dijo que este año hay menos glamour?

Corrió la etiqueta de que el Zinemaldia tendrá este año menos 'glamour' pero el arranque parece desmentirlo: un buen puñado de estrellas se reúne este ... fin de semana en Donostia. Estrellas de las que brillan en pantalla, de Juliette Binoche a Angelina Jolie, la sorpresa desvelada al fin, pero también estrellas de las que trabajan detrás de las cámaras, de Almodóvar a Esther García o directores como Richard Linklater a Joaquin Trier. Y súmese a eso todo el 'star system' del cine español. La 73 empieza fuerte.

La inauguración oficial será a las 20.30 de hoy en el Kursaal, presentada por Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño y dirigida por la productora El Terrat, de Andreu Buenafuente. Una gran protagonista estará en el escenario: la productora Esther García, que recogerá su Premio Donostia. Aunque no hay confirmación oficial todo el mundo da por hecho que será Pedro Almodóvar, su 'jefe' y compañero en El Deseo, quien entregue el galardón, quizás también con su hermano Agustín Almodóvar.

Esther García llegó ayer al María Cristina, feliz, locuaz y encantadora, y hoy se espera a Almodóvar. La nómina de llegadas hoy es larga, con un nombre especial: Juliette Binoche. La actriz francesa, galardonada también con el Donostia en 2022 y ya habitual del certamen, del que lanza halagos allá donde va, viene esta vez a presentar su primer largometraje como directora. Será mañana cuando se proyecte en Sección Oficial, fuera de concurso, 'In-I In Motion', una revisión de la 'performance' de danza y teatro que la propia intérprete realizó en 2007 junto a Akram Khan.

El domingo tomará el relevo Angelina Jolie, el as en la manga que guardaba la organización y que no se confirmó oficialmente hasta ayer. La actriz norteamericana desfilará por la tarde por la alfombra roja del Kursaal y dará una rueda de prensa con sus compañeros del filme 'Couture', de Alice Winocour, que compite en Sección Oficial.

Pero eso será el domingo. Ayer, víspera de la apertura, comenzó el desfile de invitados, con especial recibimiento para los jurados. El director del Festival, José Luis Rebordinos, se empleó ya a fondo en saludar a los encargados de confeccionar el palmarés. Su presidente, Juan Antonio Bayona, y los componentes del mismo, desde la actriz argentina Lali Espósito a las directoras Laura Carreira y Gia Coppola (que el año pasado concursó y fue premiada por 'The Last Showgirl', protagonizada por Pamela Anderson) y la actriz china Zhou Dong-yu.

Las otras inauguraciones

El director uruguayo Daniel Hendler también llegó ayer para 'defender' el filme inaugural, '27 noches', que se proyecta esta noche en la inauguración, con la intérprete Carla Peterson.

En realidad hoy conviven muchas inauguraciones, porque arrancan casi todos los ciclos. El norteamericano Richard Linklater ya está también en la capital donostiarra para abrir esta tarde 'Perlak' en el Victoria Eugenia con 'Nouvelle vague'. Viene acompañado de Zoey Deutch, actriz del filme. Las 'perlas' empiezan fuertes, porque esta misma noche se proyecta la aclamada 'El mago del Kremlin', de Olivier Assayas, que estará también en el escenario del Victoria Eugenia.

Y hoy mismo se espera a Fernando Colomo y todo el equipo de su película 'Las delicias del jardín', que inaugura esta tarde el ciclo 'Made In Spain' y de la que dicen que es uno de sus mejores títulos recientes. La nómina de estrellas del cine español que estará presente en San Sebastián desde hoy es nutrida. Muchos tienen luego cita en la fiesta que Vanity Fair y Armani organizan en Tabakalera. La fiesta oficial de inauguración será en San Telmo a medianoche. Será oportunidad de brindar por el Zinemaldi que comienza: que brille el buen cine y no falte el glamour. La respuesta del público, a la vista de cómo ha ido la venta de entradas, está asegurada.