Rebordinos, Miranda, Ugarte, Lasuen y Ocón, este miércoles, en la presentación del 'Concierto & Proyección'. I.E.

Euskadiko Orkestra, SGAE y Zinemaldia harán sonar al cine en el Velódromo con el 'Concierto & Proyección'

El recital, que será el sábado 20 de septiembre a las 18.00 horas, combinará clásicos de Augustó Algueró con partituras actuales de 'La casa de papel' y la actuación de Blanca Paloma

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:37

El Zinemaldia vuelve a tender puentes entre la gran pantalla y la música en vivo con una nueva edición del 'Concierto & Proyección', cita ya imprescindible ... del Velódromo, dentro de la programación del certamen cinematográfico. «Es una de las citas más aclamadas del Festival. Vas por la calle y todo el mundo te para para preguntarte: ¿Cuándo salen las entradas?», cuenta José Luis Rebordinos, director del Festival, este miércoles en la presentación de la cita.

