Euskadiko Orkestra, SGAE y Zinemaldia harán sonar al cine en el Velódromo con el 'Concierto & Proyección'
El recital, que será el sábado 20 de septiembre a las 18.00 horas, combinará clásicos de Augustó Algueró con partituras actuales de 'La casa de papel' y la actuación de Blanca Paloma
San Sebastián
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:37
El Zinemaldia vuelve a tender puentes entre la gran pantalla y la música en vivo con una nueva edición del 'Concierto & Proyección', cita ya imprescindible ... del Velódromo, dentro de la programación del certamen cinematográfico. «Es una de las citas más aclamadas del Festival. Vas por la calle y todo el mundo te para para preguntarte: ¿Cuándo salen las entradas?», cuenta José Luis Rebordinos, director del Festival, este miércoles en la presentación de la cita.
Por tanto, la aclamada propuesta, organizada junto con la Euskadiko Orkestra y la Fundación SGAE, llegará el próximo 20 de septiembre a las 18.00 horas, con entrada gratuita y aforo de 3.000 localidades.
Durante una hora y cuarto, la orquesta donostiarra, bajo la batuta de Juan José Ocón, desplegará un mosaico sonoro en el que se darán la mano clásicos del cine español y bandas sonoras recientes. El espectáculo, como es tradición, se verá reforzado con imágenes en la pantalla gigante de 400 metros cuadrados, un montaje creado por el equipo de Morgancrea para dar forma a la experiencia audiovisual. Grupo al que Rebordinos ha querido reconocer en público «su excelente labor en otras tareas audiovisuales del Zinemaldia».
De Algueró a Blanca Paloma
El programa arranca con un tributo a Augusto Algueró, con piezas que musicalizaron algunas de las películas más relevantes del cine español como 'La fierecilla domada', 'El secreto de Mónica' o 'Las chicas de la Cruz Roja'. A ellas se suman partituras más contemporáneas como la composición de 'Los futbolísimos 2' de Alba S. Torremocha, 'La boda de Rosa' de Vanessa Garde, 'Dragonkeeper' de Arturo Cardelús y 'La casa de papel' de Iván M. Lacámara.
El compositor Luis Ivars protagonIzará dos momentos destacados. Por un lado, sonará su 'Caminar en el tiempo', en cocreación junto a Blanca Paloma y JP Polo para 'Parecido a un asesinato', que acompañarán las interpretaciones en vivo de los temas de 'El capitán Trueno' y 'Santo Grial'. La propia Blanca Paloma, cantante, compositora y representante de Eurovisión en 2023 con su aflamencado 'Eaea', subirá al escenario para interpretar la pieza acompañada por las voces de Easo Abesbatza, que también intervendrá en varias partituras.
Invitaciones a partir del sábado
Las entradas, gratuitas pero limitadas, podrán recogerse entre este sábado y el 19 de septiembre, día en el que se inaugura el certamen, en el punto de información del Festival (Kursaal) y en la oficina de Donostia Turismoa del Boulevard. El mismo día del recital, si quedasen invitaciones, se distribuirán en la taquilla del Velódromo a partir de las 10.00 horas.
