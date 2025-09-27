Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miguel Ángel Muñoz, sonriente presentando su corto tras escribir en el libro de firmas de DV. Iñigo Royo
El autógrafo de...

Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»

El actor madrileño, que guarda un especial vínculo con Donosita, firma para el libro de DV y presenta su nuevo corto 'Antes de las seis'

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:09

Se baja del coche y ya tiene a varios admiradores esperando. Miguel Ángel Muñoz (Madrid, 1983) es recibido por numerosos aficionados que se acercan a ... pedirle fotos, antes de la premier del cortometraje que presenta. El actor posa y agradece las muestras de cariño, pero le sigue llenando firmar un autógrafo. De hecho, no olvida que fue aquí, en el Zinemaldia de 1995, donde firmó el primero.

