Después de diez años, Agustín Díaz Yanes ha vuelto a ponerse detrás de las cámaras y lo ha hecho con 'Un fantasma en la batalla', ... que él mismo define como un «thriller político de ficción, basado en historias reales y para el que me he documentado mucho». La gasteiztarra Susana Abaitua es la protagonista, encarna a Amaia, una guardia civil que permanece infiltrada durante más de una década en ETA en una operación para descubrir los zulos que la banda tenía en Iparralde.

– El Diario Vasco presenta hoy en la sección Zinemira 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' y 'Un fantasma en la batalla' comienza con ese mismo atentado. ¿Por qué cree que han tenido que pasar 30 años para narrar ese momento concreto?

– Agustín Díaz Yanes: Tiene que pasar cierto tiempo para que las cosas se asienten y se hable sobre ellas. Anteriormente ya se han hecho películas sobre ETA, pero ahora hay más documentación, está el poso que deja el tiempo y la gente lo ha meditado más... Creo que se van a hacer muchas películas más sobre este tema.

– Susana Abaitua: Hay una distancia con los hechos y eso da perspectiva.

– Susana, usted tenía 10 años cuando el atentado y supongo que los recuerdos, si los tiene, serán muy difusos. ¿Cómo ha vivido entrar a formar parte de esa historia a través de la pantalla?

– S. A.: Al final no deja de ser parte de nuestra historia y la conoces. Además he estado en otros proyectos inspirados muy directamente con el tema como 'Patria' o 'El Comensal'. A medida que creces vas entendiendo todo lo que pasó. Sobre todo siendo vasca. Yo he vivido prácticamente toda mi vida aquí y por tanto también sé que es un tema del que no se ha podido hablar durante mucho tiempo. De todas formas, está en la memoria y en la piel de la gente.

Agustín Díaz Yanes «Desde hace mucho quería hacer una película sobre ETA, pero los productores pensaban que no iba a atraer al público »

– ¿Cómo fue la gestación de 'Un fantasma en la batalla'?

– A. D. Y.: Siempre había querido hacer algo sobre ETA. Pero era un momento en el que si tú decías a los productores que querías tratar el tema te miraban con recelo, no les gustaba mucho porque se trataba de un tema conflictivo y pensaban que no iba a atraer al público. Cuando se lo conté a Belén Atienza y después a Sandra Hermida, les pareció muy bien y nos pusimos a ello. Estuvimos escribiendo mucho sobre el tema, que no es nada fácil. Empiezas y no terminas. Me documenté mucho, mucho, mucho... todo lo que pude y exhaustivamente. En una película como esta hay que ser especialmente cuidadoso. Las productoras formaron un equipo de documentación para que todo lo que yo había escrito después de mi investigación no tuviera ningún error que me hubiera venido de antes.

– Introduce documentos grabados entonces por distintas televisiones. ¿Ha sido para dar más veracidad?

– A. D. Y.: No ha sido por eso. Ha sido una cuestión de concepto. Tenía que tomar la decisión de cómo hacer los atentados y no me sentía moralmente muy convencido de rodarlos cinematográficamente, con actores que interpretaran a los muertos. Aprovechando que teníamos muchísima documentación de los archivos de las televisión, Bernat Vilaplana hizo un pequeño montaje para que viéramos como podía quedar y la propuesta que nos presentó nos pareció la más adecuada.

Susana Abaitua «He tenido mucho trabajo con este personaje, era muy importante darle alma y saber por qué está ahí tantos años»

– Al margen, de esas grabaciones documentales, 'Un fantasma en la batalla' es ficción, con personajes ficticios, aunque sí inspirados en algunos reales.

– A. D. Y.: Es un thriller político y por lo tanto tiene las leyes del thriller. Tiene que ser emocionante, tener a la gente en tensión y tiene que haber una trama que se siga, no solo la de los atentados, también personal que es la historia de Amaia, el papel de Susana.

– Ficcionar temas como el de ETA conlleva el riesgo de caer en el tópico y en los estereotipos. ¿Ante qué ha tenido más prevención?

– A. D. Y.: Yo la única prevención a la que me enfrenté y lo tenía muy claro era que no quería hacer una cosa irreal y sanguinolenta con los atentados y de ahí la parte de no ficción que se ha incluido. Por lo demás ninguna otra prevención.

– S. A.: Yo no me planteé si estaba haciendo un tópico o no. Yo hice Amaia, la entendí. Me junté con un equipo que me llevaba por buen camino, un director que me fascina, unas productoras y un productor (J.A. Bayona) que me encanta, y tenemos detrás a Netflix. Sabía que estaba arropada y me centré en Amaia, en meter en su piel. Lo de los tópicos ni se me pasó por la cabeza. Tenía tanto trabajo con este personaje, era tan importante darle alma, saber por qué está ahí y porque permanece tantos años infiltrada... que el resto ni me lo planteé.

– La película se centra en la infiltrada y en la operación para descubrir los zulos y hay temas como las torturas por parte de la Guardia Civil que solo se mencionan brevemente. Parece que solo ha optado por contar una perspectiva.

– A. D. Y.: Lo tenía claro. Yo intenté ser fiel a la historia, la de una infiltrada en ETA que ayuda a destruir los zulos. Ni tan siquiera es una película sobre la Guardia Civil. Como está basada en situaciones que realmente existieron, como son los atentados. En la lucha antiterrorista se cometieron excesos. Mi posición es inequívoca en este terreno. No quería hacer una película equidistante y quería hacer una película real. Como ciudadano, la actividad de ETA me espantó y también sé que las fuerzas de seguridad tardaron mucho en encontrar cuál era el camino para luchar contra la banda arma; cometieron errores y por eso estuvieron condenados en las cárceles.

– Es inevitable no preguntar por la coincidencia de dos películas estrenadas con poca diferencia sobre una infiltrada en ETA.

– A. D. Y.: Se va a ver que son dos cosas distintas, de dos directores muy diferentes, de generaciones distintas. 'La infiltrada' me parece muy buena película y espero que la nuestra esté a la altura de las circunstancias. Pero 'La infiltrada' ya se estrenó y ahora el reto está en ver cómo aceptan nuestra propuesta.