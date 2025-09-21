Antonio Resines: «He hecho muchas pelis, unas buenas y otras malas de cojones»
Resines, en modo Resines, firma para DV el autógrafo sin filtros y presenta el último filme de Colomo con humor, memoria y móviles
San Sebastián
Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:36
Sombrero, gafas de sol y humor. Así aparece Antonio Resines (Torrelavega, 1954), como quien viene a hablar con alguien que conoce de toda la vida. ... Irónico, saludando a todo el mundo, soltando chascarrillos para presentar la última película de Fernando Colomo, 'Las delicias del jardín'.
– ¿Le ha metido Colomo en otro lío?
– Le habré hecho un buen precio, supongo (risas). No creo que sea por otra cosa. No, en serio:tenemos amistad desde hace casi 50 años, que se dice pronto. Estoy aquí, entre otras cosas, gracias a él, porque produjo 'Ópera prima', de Trueba, que fue mi primera peli, y luego empecé a hacer más cosas con él;y oye, me siguió llamando para hacer de él. Ahora ya no porque no tiene pasta para pagarme.
– ¿Lo que se rueda es lo que se ve? ¿O para nada?
– Ni de coña. Antes, con película, para una peli de 90 minutos, se rodaban cinco rollos y se cortaba un 30% fácil. Ahora, con digital, muchísimo más, porque no cuesta. Oye, ¿sabes que esta la hemos rodado con móviles?
– ¿En serio? ¿Con móviles?
– Sí. Cada plano, diez móviles grabando. Visualmente es la hostia. Y grabamos con Huawei. Lo bueno de los móviles es que está todo a foco.
– ¿Qué tiene Donostia que les vuelve locos a los actores?
– A mí no me encandila en absoluto. Yo soy de Santander, que es mucho más bonito que Donostia. Eso lo tengo claro. Pero bueno, si tengo que decir algo bonito… el María Cristina, que es monumento nacional.
– ¿Recuerda su primera vez aquí?
– Creo que fue en 1981. Vinimos con una peli de unos amigos, y como gran estreno, ya a competición, volví con 'La línea del cielo' de Colomo. ¡Tengo fotos eh! (se gira). Fue aquí, en el Victoria Eugenia.
– ¿Y qué tal con el público? ¿Nota que le quieren?
– Yo a los espectadores no les conozco de nada. Pero sí, les debo caer bien. Creo que les parezco gracioso. Algunos me ven como si fuera uno más, por 'Los Serrano'. ¿Sabes que hice una serie que se llamaba 'Serrines'?
– Es verdad. ¡Gran título! Como el de su libro, 'Pa' habernos matao: Memorias de un calvo'. ¿Posibilidad de una segunda parte?
– No, hombre. Bastante con la primera. La primera parte está bien, luego fuimos a toda leche porque había que entregarlo prontísimo. Por cierto, lo escribió mi mujer (Ana Pérez-Lorente), no yo. Yo hablaba y ella tecleaba.
– En su última vez aquí presentó un documental: 'Historias de nuestro cine'.
– También dirigido por mi mujer, tío. Yo me dedicaba a hablar con la gente. Queríamos que tuviera continuidad, hacer una serie con más gente charlando de cine. Pero no conseguimos financiación. Bueno, igual algún día.
– ¿Tres películas suyas que haya que ver?
– 'Ópera prima', por supuesto. 'La buena estrella', 'La niña de tus ojos', 'Amanece que no es poco'.., He hecho un huevo de pelis. Algunas están bien. Entre cinco y diez están bastante bien. Y alguna está francamente bien.
– ¿Más buenas que malas?
– No te creas. Como todo. El 10% del cine que se hace está muy bien. Otro 30% está bien, otro 30% regular, y un 10 o 20% es malo de cojones. Eso es normal. Pasa en todas partes.
– ¿Le siguen llamando o es usted el que llama para trabajar?
– ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a llamar yo? Me llaman, claro que sí. ¡Y que sigan llamándome!
