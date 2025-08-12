Cuatro nuevas voces del cine europeo se presentarán en WIP Europa 2025 durante el Zinemaldia

La sección WIP Europa de la 73ª edición del Festival de San Sebastián vuelve a poner el foco en el cine emergente con la presentación ... de cuatro largometrajes en fase de postproducción, firmados por jóvenes cineastas de Alemania, Francia y Turquía. Se trata de primeras o segundas películas que ofrecen nuevas miradas sobre realidades íntimas, sociales y políticas, y que se presentarán ante profesionales del sector entre el 22 y el 24 de septiembre, en el marco de las actividades de industria del Zinemaldia.

Los títulos seleccionados para esta edición son 'Somewhere Between Sleep', de Jonas Bak; 'Sieben Tage Februar / February, Seven Days', de Tatjana Moutchnik; 'Lovers Sleep Alone (título provisional)', de Massih Parsaei; y 'Veha', de Elif Sözen.

El alemán Jonas Bak, que ya dejó huella con su aclamada ópera prima 'Wood and Water' (2021), regresa con su segundo largometraje, una historia que explora las consecuencias de un encuentro inesperado entre dos mujeres en un pueblo de la Selva Negra. Bak, originario alemán, pero formado en Escocia, debutó en la Berlinale, donde recibió una mención especial del Premio Kompass Perspektive.

Desde Ucrania, Tatjana Moutchnik debuta en el largometraje con 'February, Seven Days', un drama que se sitúa en Stuttgart, donde dos hermanos ucranianos se reencuentran para el funeral de su madre, mientras la invasión rusa de su país marca el trasfondo emocional. Moutchnik, hasta ahora centrada en el cortometraje, ofrece una mirada íntima sobre el exilio y los vínculos familiares.

El director iraní afincado en Berlín Massih Parsaei presenta 'Lovers Sleep Alone', una historia sobre precariedad, deseo y aislamiento. El filme retrata la vida de un joven exiliado iraní que malvive con empleos precarios y mantiene una relación sexual esporádica como único vínculo emocional, hasta que la inesperada visita de una prima llegada desde Teherán irrumpe en su rutina.

Completa la selección 'Veha', debut de la guionista y directora turca Elif Sözen. La película sigue a una mujer que viaja desde Alemania con su hijo para asistir al funeral de su padre en su pueblo natal de Turquía. Sin previo aviso, desaparece durante la noche, dejando al niño solo en un entorno desconocido.

Premio a la visibilidad

Las tres óperas primas y la segunda película competirán por el Premio de la Industria WIP Europa, ofrecido por empresas como A Contracorriente Films, Best Digital, Deluxe Content Services Spain, Dolby Iberia, Laserfilm Cine y Vídeo, Nephilim Producciones y No Problem Sonido. El galardón incluye la postproducción completa del filme hasta la entrega de una copia DCP subtitulada en inglés, así como su distribución en España. También optarán al Premio WIP Europa, que destaca el potencial artístico de los proyectos en desarrollo.

En ediciones anteriores, títulos como 'As We Breathe', de Seyhmus Altun —que participó en 2024 bajo el título 'Memento non mori'— y 'The Good Sister', de Sarah Miro Fischer, han logrado dar el salto a secciones oficiales del festival y a otros certámenes internacionales. Esta última fue, además, la gran ganadora de los dos premios principales de WIP Europa el año pasado.

Con esta apuesta por el cine en proceso, el Zinemaldia refuerza su papel como plataforma clave para la proyección de nuevos realizadores y como altavoz de las narrativas emergentes del cine europeo contemporáneo.