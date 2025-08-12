Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de 'Sieben Tage Februar / February, Seven Days' de Tatjana Moutchnik. SSIFF

Cuatro nuevas voces del cine europeo se presentarán en WIP Europa 2025 durante el Zinemaldia

Procedentes de Alemania, Francia y Turquía, tres óperas primas y una segunda película se presentarán entre el 22 y el 24 de septiembre en el marco de las actividades industriales del certamen

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 12:25

La sección WIP Europa de la 73ª edición del Festival de San Sebastián vuelve a poner el foco en el cine emergente con la presentación ... de cuatro largometrajes en fase de postproducción, firmados por jóvenes cineastas de Alemania, Francia y Turquía. Se trata de primeras o segundas películas que ofrecen nuevas miradas sobre realidades íntimas, sociales y políticas, y que se presentarán ante profesionales del sector entre el 22 y el 24 de septiembre, en el marco de las actividades de industria del Zinemaldia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  4. 4

    Gipuzkoa sigue asándose, por cuarto día consecutivo, bajo una ola de calor persistente
  5. 5 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  6. 6 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  7. 7 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  8. 8

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  9. 9

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  10. 10

    El Mirandés, una opción para Carlos Fernández

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro nuevas voces del cine europeo se presentarán en WIP Europa 2025 durante el Zinemaldia

Cuatro nuevas voces del cine europeo se presentarán en WIP Europa 2025 durante el Zinemaldia