Una infiltrada diferente

No pudimos ver 'Valmont' sin compararla con 'Las amistades peligrosas' y ahora no podemos referirnos a 'Un fantasma en la batalla' sin relacionarla con otro ... proyecto similar, desarrollado al mismo tiempo pero estrenado hace un año, 'La infiltrada' de Arantxa Echevarría, tan taquillera y con dos goyas.

'La infiltrada' funcionaba como cine de género, un thriller que hacía sudar al público con el miedo a que descubrieran a su protagonista pero, aunque se vendiera como un ejercicio de memoria histórica, era endeble en su visión de los 'años de plomo' en Euskadi: etarras caricaturescos, un contexto que chirriaba...

La propuesta de Agustín Díaz Yanes es en parte la contraria. La contextualización está más trabajada. La inserción de filmaciones reales de atentados y la vocación de verismo la hacen una aproximación más seria. Y funciona como thriller, pero con cierta contención, sin llegar al eficaz efectismo de la otra. Si Díaz Yanes muestra el asesinato de Ordóñez desde la calle 31 de agosto, sin entrar en La Cepa, Echevarría se mete con su cámara hasta el fondo. Son distintas opciones, películas diferentes.

'Un fantasma en la batalla' tiene muchos detalles estimulantes, como el personaje de Iraia Elias o las inesperadas canciones italianas. Esta producción de J. Bayona para Netflix, centrada en buena parte en la 'Operación santuario' de desmantelamiento de los zulos de ETA en Iparralde, es seria e interesante, pero también algo gris y como si quisiera abarcar demasiados acontecimientos como para respirar. La gran película sobre el terrorismo en Euskadi sigue por hacerse.