Entretenimiento y reivindicación

Empieza con nervio 'Belén', película «basada en hechos reales». Comienza sudorosa, aquella noche de 2014 en San Miguel de Tucumán en que una chica entró ... en urgencias con un fuerte dolor de vientre, recorrió renqueante sus pasillos, fue al aseo esperando a ser atendida... y terminó en prisión, acusada de haber abortado, algo ilegal entonces en Argentina (era considerado un «homicidio agravado por el vínculo»). Había aparecido un feto, parece que ni siquiera en el baño en el que había estado ella, y empezó su pesadilla.

En su segundo trabajo tras la cámara (también delante, como la abogada estrella), Dolores Fonzi juega sobre seguro. Se basa en un caso real sangrante (una chapuza sanitaria, policial y judicial que tuvo a una inocente años en prisión), juega con casi todos los tics del cine judicial en su faceta de modestos abogados amenazados y justicieros (esta vez modestas abogadas amenazadas y justicieras) que se enfrentan al sistema, y suma al conjunto la baza de la reivindicación. El caso despertó una marea de movilizaciones feministas al grito de «¿Quién es Belén? ¡Yo soy Belén!» y contribuyó a que se hiciera en Argentina una ley de interrupción del embarazo.

'Belén' Dirección Dolores Fonzi

Guion Laura Paredes, D. Fonzi, Agustina San Martín, Nicolás Britos

Intérpretes Dolores Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali

Fotografía Javier Juliá

Música Marilina Bertoldi

Nacionalidad Argentina

Duración 105 minutos

Sin destacar especialmente en ningún apartado, la película de Fonzi funciona razonablemente bien en todos. Consigue entretener, intrigar y emocionar al estilo del cine comercial. Resulta imposible no simpatizar con sus animosas activistas y se agradecen las contadas gotas de humor dentro de una historia tan dura. Claro que si, como suelen hacer los festivales, buscamos matices, innovaciones o riesgos, esta no es nuestra película.