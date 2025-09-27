Descenso a las cloacas

Para sumergirse en 'Zeru ahoak' no hace falta haber visto la anterior miniserie de Koldo Almandoz, 'Hondar ahoak', de la que es continuación. Aquella queda ... como «lo que ocurrió en Ondarroa» pero ésta tiene entidad propia. Uno de sus atractivos es el protagonismo de Nagore Aranburu, omnipresente en la Sección Oficial y siempre perfecta. Aquí imprime una sobria tensión al personaje de Nerea, la ertzaina retirada que toma ansiolíticos y comida a domicilio y malvive fría, obsesiva y resentida.

Pronto se verá envuelta en esas tramas 'noir' difíciles de explicar pero que el guion de Almandoz y Harkaitz Cano logra hacer sugerentes zigzagueando entre los bajos fondos bilbaínos, cadáveres de mujer, unos vídeos de famosos maltratando a prostitutas, una hermana misteriosa (Miren Gaztañaga) y la Kutxa Beltza, el supuesto servicio de inteligencia (y cloacas) de la Ertzaintza, con un grave Ramon Agirre al frente.

La miniserie mantiene el interés gracias a sus giros y dilemas, y a su atmósfera densa, misteriosa y turbia. En esta vigorosa muestra de 'noir' en euskera, Koldo Almandoz se muestra en plena forma para captar paisajes urbanos, sombríos e industriales de una Euskadi gris, en la que se mueven unos personajes apesadumbrados.